Soygun, Ciddi Darp, Kaçak...

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Soygun, Ciddi Darp ve KKTC'de İkamet İzinsiz Suçlarından tutuklanan zanlılar Olanrawaju Owolabi Edu ile Olaxinka Nnamdi Fakonle mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Olanrawaju Owolabi Edu ve Olaxinka Nnamdi Fakonle’nin Soygun Ciddi Darp ve KKTC'de İkamet Izinsiz Suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 28.07.2022 tarihinde saat 00:20 raddelerinde Gönyeli'de Ecevit Sokak üzerinde Olanrawaju Owolabi Edu ile zanlı 2 Olaxinka Nnamdi Fakonle’nin, Mark Eguma Gideon Eyitemi Apoh ve Moses Chukwuka Otuogbodor’un Lefkoşa'da sakin Abubakar Amadı Ibrahım' in sol elinde tutmakta olduğu NK 735 plakalı aracın kontak anahtarını darp ederek zorla alıp, akabinde olay yerinde bulunan ve olayı ayırmaya çalışan Simeon Sandy Konuwa'ya elleri ile gelişi güzel vurup darp ettikten sonra üzerinde bulunan 1 adet Iphone marka cep telefonu, airpod marka kulaklığı, kırmızı renk Richard Mille marka kol saatini ve markası meçhul siyah renk güneş gözlüğünü zor kullanarak alıp soygun suçunu işlediğini belirtti. Polis, huzurda bulunan zanlı 1’in Olanrawaju Owolabi Edu, zanlı 2 Olaxinka Nnamdi Fakonle 19.08.2022 tarihinde Girne’de meydana gelen Katle Teşebbüs, Soygun ve İkamet izinsiz suçlarından derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, aynı tarihte Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, Girne’de meydana gelen mesele ile ilgili olarak bağlantıları olmadığı tespit edilerek, Lefkoşa’da 28.07.2022 tarihinde meydana gelen Soygun Ciddi Darp suçlarından bağlantıları olduğu tespit edilerek ileri işlem için 20.08.2022 tarihinde Lefkoşa Adli Şubeye sevk edildiklerini anlattı. Polis, aynı gün Lefkoşa Adli Şubeye gelen müştekilerin huzurda bulunan zanlıları görüp tanıdıklarını ve akabinde zanlılar ile ilgili yapılan soruşturmada herhangi bir yazılı veya sözlü beyanda bulunmamakla birlikte kendilerine yasal ihtar tahtı altında izah edilen suçları kabul etmediklerini söyledi. Polis, huzurda bulunan zanlılar ile ilgili mesele henüz yeni olmakla birlikte alınması gereken ifadeler olduğundan zanlıların KKTC’de yasal olmadıkları da tespit edilmiş olup bu yönde de araştırmaları devam ettiğinden bu aşamada huzurda bulunan zanlıların 1 gün süre ile polis nezaretinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.