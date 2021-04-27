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Sosyal medyadan kendi kendilerini deşifre ettiler!

Kamu sağlığını hiçe sayarak ülkemize KKTC İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara ile temaslarda bulunacaklarını beyan edip KKTC Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararlar gereği karantinaya girmeden ülkeye giriş yapan zanlılar Hakan Athan ve Mustafa Emre Yılmaz, sosyal medyada ‘Bakanlıkta tanıdık vardı, halletik’ diyerek deşifre etmeleri üzerine tespit edilerek tutuklandılar. Hakan Athan ayrıca 2018 yılında vatandaşlığı 175 kişi ile birlikte iptal edilmiş ancak daha sonra UBP hükümeti tarafından vatandaşlığı geri verilmişti. Zanlılar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

27 Nisan 2021 Salı 14:31
Sosyal medyadan kendi kendilerini deşifre ettiler!
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev olayla ilgili bulguları aktardı.

Sensev huzurda bulunan zanlılar Hakan ATHAN (E-51, TC) ve Mustafa Emre YILMAZ (E-41, Avukat, TC) ‘ın , Sahte davranışla Kayıt Temini suçundan methaldar olduklarını söyledi.

Polis 23 Nisan 2021 tarihinde saat 08.55 raddelerinde Lefkoşa'da, Ercan Havaalanı içerisinde zanlılar Hakan ATHAN ve Mustafa Emre YILMAZ’ın KKTC Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararlar gereği karantina uygulamasına tabi tutulmamak ve 3040 TL masrafı ödememek amacıyla, KKTC'ye Muhaceret girişi yaptıkları esnada, sahte olduğunu bildikleri, bürokratik görevler nedeni ile geldiklerini ve KKTC İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan KARA ile temaslarda bulunmak amacıyla geldiklerini bildirmek sureti ile KKTC'ye karantinadan ve ücretinden muaf şekilde giriş yaparak sahte davranışla kayıt temin ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Sensev, adı edilenlerin yapılan tahkikat neticesinde yapmış oldukları beyanların sahte olduğunun tespit edildiğini ve 24 Nisan 2021 tarihinde derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti.

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Polis zanlıların tutuklanmalarının ardından yapmış oldukları beyanların teyit ve tekzip edile bilmesi için zanlıların aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.

Polis, bu süre içerisinde kamera kayıtlarının incelendiğini, bazı ifadelerin alındığını, zanların telefonlarının incelenmeye yollandığını dile getirerek, 6 ay önce yine KKTC’ye gelen Hakan Athan’ın karantina otelinden çıktığı meselesinin araştırılacağını, bu meselede ise zanlılara yardımcı olan şahsın arandığını açıkladı.

Zanlı avukatı zanlıların KKTC’ye gelmelerinin arından taksiyle İçişleri Bakanlığı’na gittiği yönündeki beyanlarını hatırlatırken, polis bürokratik amaçla yapılan seyahatlerde yetkili makamlarla önceden yazışmalar gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Polis, zanlı Hakan Athan’ın KKTC vatandaşı olduğunu ve ülkede birçok taşınmaz malının bulunduğunu, zanlı Mustafa Emre Yılmaz’ın ise ülkede herhangi bir bağının olmadığını söyleyerek, soruşturmanın zanların etki edebileceği kısmının tamamlanması nedeniyle mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Hakan Athan’ın yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 haftada bir ispatı vücutta bulunması, 7 bin 500 TL nakit teminat yatırması, ikametgâhının bulunduğu Girne bölgesinden izinsiz ayrılmaması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Yargıç Sağer ayrıca ülkede yasal bağı bulunmayan zanlı Mustafa Emre Yılmaz’ın ise 1 ay süreyle Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak beklemesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kktcye Karantinasız GirişGürkan KaraHakan AthanMustafa Emre Yılmaz
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