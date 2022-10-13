Girne’de gerçekleştirilen Son Sefer Operasyonu kapsamında 10 gram ağırlığında kokain türü ile toplam9,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklanan Sefer ÜÇÜNCÜ (E-39) Azat Barış BAYHAN (E-34), Mehmet AYDOĞAR (E-34) (4) Sinan AYYILDIZ dün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik şubede görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, 11.10.2022 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Son Sefer Operasyonu kapsamında,

zanlıların üzerlerinde, ikametgahlarında vekullanımlarındaki araçta yapılan aramada; yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü ile toplam9,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, gözaltına alınan zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini ifade ederek, 2 gün süre istedi.