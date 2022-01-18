banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şiddetli rüzgar için sarı alarm
Şiddetli rüzgar için sarı alarm
Koronavirüse üç can daha!
Son Dakika
Koronavirüse üç can daha!
BM'den Kıbrıs'ta taraflara çağrı
BM'den liderlere çağrı
Gazete manşetleri 18 Ocak 2022 Salı
Gazete manşetleri
Söz çok kaynak yok!
Söz çok kaynak yok!
banner405

‘Son Durak’ operasyonunda tutuklanan zanlı Kasap, cezaevine gönderildi

Girne’de Son Durak Operasyonu’nda tutuklanan Ediz Kasap bugün yeniden mahkemeye çıkarılırdı.

18 Ocak 2022 Salı 21:15
‘Son Durak’ operasyonunda tutuklanan zanlı Kasap, cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

banner341
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Son Durak Operasyonu’nda tutuklanan Ediz Kasap bugün yeniden mahkemeye çıkarılırdı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mert Gültuna, aldıkları ihbar üzerine 11 Ocak 2022 tarihinde saat 18.30 sıralarında Son Durak Operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. Gültuna, Girne’ye bağlı Arapköy bölgesinde zanlının kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada 23 paket halinde yaklaşık 570 gram 995 miligram hintkeneviri, 28 gram kokain bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, ayrıca zanlının evinde üzerinde kokain kalıntısı olan 10 TL bulunduğunu söyledi.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını; KKTC, Güney Kıbrıs ve İngiltere vatandaşlıkları olduğunu, kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ediz KasapUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlıları cezaevinde
Uyuşturucu zanlıları cezaevinde
2 evden hırsızlık yapan Altıncık yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
2 evden hırsızlık yapan Altıncık yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Tasarrufunda 65 gr uyuşturucu madde bulunan şahıs tutuklandı
Tasarrufunda 65 gr uyuşturucu madde bulunan şahıs tutuklandı
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
Cavit Alkan 3 gün poliste tutuklu kalacak
Cavit Alkan 3 gün poliste tutuklu kalacak
Lefkoşa’da çalıştığı işyerinden 18 adet çeki sahteleyip tedavüle sürmüştü
Lefkoşa’da çalıştığı işyerinden 18 adet çeki sahteleyip tedavüle sürmüştü
Syed Farhan Shah 7 gün poliste tutuklu kalacak
Syed Farhan Shah 7 gün poliste tutuklu kalacak
Polisten haberler
Polisten haberler
Üvey babası tarafından cinsel istismara uğradı iddiası!
Üvey babası tarafından cinsel istismara uğradı iddiası!
Telefon üzerinden yaşlı kadını dolandırmaya çalıştılar!
Telefon üzerinden yaşlı kadını dolandırmaya çalıştılar!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim