‘Son Durak’ operasyonunda tutuklanan zanlı Kasap, cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Son Durak Operasyonu’nda tutuklanan Ediz Kasap bugün yeniden mahkemeye çıkarılırdı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mert Gültuna, aldıkları ihbar üzerine 11 Ocak 2022 tarihinde saat 18.30 sıralarında Son Durak Operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. Gültuna, Girne’ye bağlı Arapköy bölgesinde zanlının kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada 23 paket halinde yaklaşık 570 gram 995 miligram hintkeneviri, 28 gram kokain bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, ayrıca zanlının evinde üzerinde kokain kalıntısı olan 10 TL bulunduğunu söyledi.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını; KKTC, Güney Kıbrıs ve İngiltere vatandaşlıkları olduğunu, kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.