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‘Son durak’ operasyonu: Zanlı 4 gün daha tutuklu kalacak

Girne’de Son Durak Operasyonu’nda tutuklanan Ediz Kasap bugün yeniden mahkemeye çıkarılırken, hakkında ek tutukluluk emri alındı.

14 Ocak 2022 Cuma 20:51
‘Son durak’ operasyonu: Zanlı 4 gün daha tutuklu kalacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Son Durak Operasyonu’nda tutuklanan Ediz Kasap bugün yeniden mahkemeye çıkarılırken, hakkında ek tutukluluk emri alındı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mert Gürtuna, aldıkları ihbar üzerine 11 Ocak 2022 tarihinde saat 18.30 sıralarında Son Durak Operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. Gürtuna, Girne’ye bağlı Arapköy bölgesinde zanlının kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada 23 paket halinde yaklaşık 650 gam ağırlığında hintkeneviri, 28 gram kokain ve 360 paket sigara bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru,  ele geçirilen maddelerin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarına, uyuşturucunun sarılı olduğu paketlerin de parmak izi incelemesine gönderildiğini ancak henüz sonuçların çıkmadığını söyledi. Polis memuru Gürtuna, zanlının tasarrufunda ele geçirilen 360 paket sigaranın yasal olduğunu, soruşturma sonrasında zanlıya teslim edileceğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, kamera görüntülerinin incelendiğini belirten polis, zanlının uyuşturucu alışverişi yaptığı adresin belirlendiğini, araştırmalarının devam ettiğini söyledi. Polis, incelenmesi gereken emareler, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ediz KasapUyuşturucu
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