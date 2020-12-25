Somali vatandaşı yargılanıncaya kadar teminata bağlandı

22.12.20 tarihinde alınan bir bilgi ışığında kalmakta olduğu yurt odasında yapılan aramada tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 5 gr ağırlığında madde bulunan Somali uyruklu Djibrine Tanny Mahamat (E-21) suçüstü hali gereği tutuklanmış ve 23.12.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 25.12.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Cüneyt Arkın, alınan bilgi ışığında 22.12.12 tarihinde zanlının kalmakta olduğu yurt odasında yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali tutuklandığını söyledi.

Zanlının gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu kabul ettiğini belirten PM Arkın, incelenme ve analiz için Devlet kimya laboratuvarına gönderilen emare ile ilgili raporun bugün itibarıyla geldiğini ve emarenin 2 gr 18 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğini söyledi. Zanlıya işlemiş olduğu suçlarla yazılı dava tebliği ettiğini belirten tanık polis, zanlının ithama karşılık kabul ederim yönünde cevap verdiğini söyledi.

Zanlının bir üniversitede öğrenci olduğunu ve KKTC’deki ikametinin yasal olduğuna dikkat çeken tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)