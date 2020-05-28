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Sokağa çıkma yasağını ihlal

Polis denetimleri devam ediyor..

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:10
Sokağa çıkma yasağını ihlal
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27-28 Mayıs 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 3 kişinin gece saat 00:01’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma Yasağını Ihlal
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