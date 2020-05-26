Sokağa çıkma yasağını ihlal

25 - 26 Mayıs 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 3 kişinin gece saat 00:01’den sonra olmak üzereettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.