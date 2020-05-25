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Sokağa çıkma yasağını ihlal

Polis denetimleri sürüyor..

25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:19
Sokağa çıkma yasağını ihlal
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24 - 25 Mayıs 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 6 kişinin gece saat 00:01’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma Yasağını Ihlal
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