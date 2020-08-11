banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1108
ALTIN
453.363
DOLAR
7.2274
STERLİN
9.5096
EURO
8.5180
Siyasi intihar
Siyasi intihar
Özersay akıllıysa hükümeti şimdi bozar?
Özersay akıllıysa hükümeti şimdi bozar?
Testler ve karantina konusu politik krize dönüşmeden…
Testler ve karantina konusu politik...
CB’de sağ-sol hikayesi yalan
CB’de sağ-sol hikayesi yalan
banner355

Şok açıklama: “Ya beni affedin ya da beni öldürün”

Gökhan Naim cinayetine adı karışan ve geçtiğimiz günlerde tartışmalı bir şekilde Güney Kıbrıs’ta tutuklanarak KKTC polisine teslim edilen zanlı Ali Hassan bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Hasan, Gökhan Naim’i öldürüp, 3 milyon TL’ye yakın parasını çaldıklarını itiraf etti.

11 Ağustos 2020 Salı 16:09
Şok açıklama: “Ya beni affedin ya da beni öldürün”
banner337
banner351

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gökhan Naim cinayetine adı karışan ve geçtiğimiz günlerde tartışmalı bir şekilde Güney Kıbrıs’ta tutuklanarak KKTC polisine teslim edilen zanlı Ali Hassan bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Hasan, Gökhan Naim’i öldürüp, 3 milyon TL’ye yakın parasını çaldıklarını itiraf etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer suçun ciddiyetine vurgu yapıp, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmasına karar verdi.

ADAM ÖLDÜRME VE SİLAHLI SOYGUN

13 Mart 2019 tarihinde taammüden adam öldürme, adam öldürme, silahlı soygun, kanunsuz ateşli silah taşıma tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma tasarrufu ve meskûn mahalde ateş açma suçlarına adı karışan zanlının Gökhan Naim’in öldürülmesi ve taşıdığı para dolu çantanın çalınması olayına bir fiil katıldığı ve daha sonra Güney Kıbrıs’a kaçtığı belirtilmişti. Zanlı geçtiğimiz günlerde KKTC makamlarına teslim edildi.

SUÇUNU KABUL ETTİ. PİŞMANIM DEDİ.

Polis zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, diğer zanlılarla birlikte Gökhan Naim’i öldürdüklerini ve para dolu çantayı çaldıklarını itiraf ettiğini ve soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Ya beni affedin ya öldürün ya da dışarıya çıkarsınlar. O kadar pişmanım ki anlatamam” dedi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ali HassanGökhan Naim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
K.K.T.C POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
K.K.T.C POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
PCR sonucunu beklemeyip, karantina kuralını çiğnediler!
PCR sonucunu beklemeyip, karantina kuralını çiğnediler!
Dikmen'de gümrüksüz kuyruk yağı!
Dikmen'de gümrüksüz kuyruk yağı!
Ercan'dan çıkamadı!
Ercan'dan çıkamadı!
Ölüm evinde yakaladı!
Ölüm evinde yakaladı!
9 kök hint keneviri ele geçirildi
9 kök hint keneviri ele geçirildi
Girne’de kadına şiddet
Girne’de kadına şiddet
46 bin TL çaldılar
46 bin TL çaldılar
Yat soyguncusu 4. Zanlı yakalandı
Yat soyguncusu 4. Zanlı yakalandı
Ölümlü kazada yargı süreci başladı
Ölümlü kazada yargı süreci başladı

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim