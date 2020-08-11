Şok açıklama: “Ya beni affedin ya da beni öldürün”

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gökhan Naim cinayetine adı karışan ve geçtiğimiz günlerde tartışmalı bir şekilde Güney Kıbrıs’ta tutuklanarak KKTC polisine teslim edilen zanlı Ali Hassan bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Hasan, Gökhan Naim’i öldürüp, 3 milyon TL’ye yakın parasını çaldıklarını itiraf etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer suçun ciddiyetine vurgu yapıp, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmasına karar verdi.

ADAM ÖLDÜRME VE SİLAHLI SOYGUN

13 Mart 2019 tarihinde taammüden adam öldürme, adam öldürme, silahlı soygun, kanunsuz ateşli silah taşıma tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma tasarrufu ve meskûn mahalde ateş açma suçlarına adı karışan zanlının Gökhan Naim’in öldürülmesi ve taşıdığı para dolu çantanın çalınması olayına bir fiil katıldığı ve daha sonra Güney Kıbrıs’a kaçtığı belirtilmişti. Zanlı geçtiğimiz günlerde KKTC makamlarına teslim edildi.

SUÇUNU KABUL ETTİ. PİŞMANIM DEDİ.

Polis zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, diğer zanlılarla birlikte Gökhan Naim’i öldürdüklerini ve para dolu çantayı çaldıklarını itiraf ettiğini ve soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Ya beni affedin ya öldürün ya da dışarıya çıkarsınlar. O kadar pişmanım ki anlatamam” dedi.