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Şoför yakalandı, mahkemeye çıkarıldı

Şoför yakalandı, mahkemeye çıkarıldı

09 Şubat 2019 Cumartesi 16:47
Şoför yakalandı, mahkemeye çıkarıldı

Şoför yakalandı, mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda meydana gelen ve yaya olan Siful Islam ve Ripon Ali’nin yaşamını yitirdiği trafik kazasında tutuklanan zanlı Örge Soğukpınar bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Berksan, 8 Şubat’ta saat 18.55’te Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda 4 -5 kilometreleri arasında çift şeritli yolda sol şeritte çift kabin FK 150 plakalı araçla seyreden zanlı Örge Soğukpınar’ın, Red Love Gece Kulübü önüne geldiği sırada yolun batı istikametine doğru yaya olarak seyreden, Alayköy’de sakin Siful Islam ve Ripon Ali’ye aracının ön kısmı ile çarptığını mahkemeye aktardı. Berksan, çarpmanın etkisiyle Siful Islam’ın asfalt yol içine, Ripon Ali’nin ise yolun dışına toprak zemine savrulduğunu anlattı.

Berksan, aracın orta refüje çarparak, durduğunu ve şoförün olay mahallinden kaçtığını belirtti.

Berksan, ağır yaralanan iki yayanın ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırıldığını söyledi.

Berksan, Siful Islam’ın 8 Şubat’ta 23.20’de, Ripon Ali’nin 9 Şubat’ta 01.10’da vefat ettiğini mahkemeye aktardı.

Berksan, olay mahallinden ayrılan zanlı Örge Soğukpınar’ın 9 Şubat’ta saat 10.00’da tutuklandığını ve ifade vermediğini kaydetti.

Bölgedeki kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğine değinen Berksan, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Meselenin oldukça ciddi olduğuna değinen Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Örge SoğukpınarSiful Islam Ripon AliKazaOldu
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