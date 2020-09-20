Şoför koltuğunda baygın bulunan şahsın aracında uyuşturucu bulundu

YOLLARDAKİ SUÇSUZ ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN EMNİYETİ ALLAHA KALDI

19.9.20 tarihinde Lefkoşa Gazimağusa anayolunun Mutluyaka yol kavşağı civarında yol kenarında park halinde bulunan araçta baygın olarak bulunan Emrah Akın’ın (E-25) üzerinde ve aracında yapılan aramada oturmakta olduğu koltuğun içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 25 ml ağırlığında madde bulunarak emare alınmış ve bahse konu şahıs tutuklanmıştır.

Zanlı bugün 20.9.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. PM Özdesoy şahadetinde, 19.9.20 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Dörtyol polisi tarafından ifa edilen devriye görevi esnasında zanlının Lefkoşa Gazimağusa ana yolu üzerinde Mutluyaka yol kavşağı yakınlarında yol kenarında park halinde duran aracın içerisinde baygın vaziyette bulunduğunu belirtti. Zanlının kendisine getirildikten sonra üzerinde ve aracında yapılan aramada oturmakta olduğu koltuk içerisinde sentetik cannabinoid türü yaklaşık 25 ml ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten PM Özdesoy, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Tahkikatın yeni olduğunu, emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere henüz uzmana gönderilemediğine değinen tanık polis, alınacak ifadelerin de olduğuna dikkat çektikten sonra zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Seran Bensen zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)