Slot makinesine yumruk attı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da kumar oynadığı Saray Casino içerisinde aşırı alkollü olduğu esnada kaybettiği gerekçesi ile oyun makinasına yumruk atıp hasara uğratan zanlı Ioannis Skouras tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar, huzurunda bulunan zanlı Ioannis Skouras'ın kasti hasar ve sarhoşluk suçundan metalder olduğunu söyledi. Polis zanlının 29 Mart tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa 'da Girne Caddesi üzerinde bulunan Saray Casino içerisinde 310 promil alkol tesiri altında olduğu bir esnada kumarda para kaybettiği gerekçesi ile oyun oynamakta olduğu slot makinesine kasten ve kanunsuz olarak yumruk atmak suretiyle bahse konu slot makinesinin ekranını hasara uğrattığını belirtti. Polis suç üstü tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini belirterek teyit ve tekzibinin yapılacağını ayrıca alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu bu bağlamda zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.