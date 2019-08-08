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Sırt çantasını çaldı, tutuklandı

57 yaşındaki Rum tutuklandı

Sırt çantasını çaldı, tutuklandı

57 yaşındaki Rum tutuklandı

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:09
Sırt çantasını çaldı, tutuklandı

04.08.2019 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir otelin lobisinde sandalye üzerine bırakılan Sevda AK’a sırt çantası ve içerisinde bulunan 590 TL para, adı edilene ait sürüş ehliyeti ile kimlik kartı çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen GKRY’de sakin A.P.(E-57), 7.8.2019 tarihinde Beyarmudu Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir. 

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