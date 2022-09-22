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Şirketin parasını zimmetine geçirdi

Müstahdem Tarafından sirkat suçu ile ilgili olarak tutuklu yargılanan sanık Doğu Taşdemir’in aleyhindeki karar bugün açıklandı.

22 Eylül 2022 Perşembe 13:48
Şirketin parasını zimmetine geçirdi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Müstahdem Tarafından sirkat suçu ile ilgili olarak tutuklu yargılanan sanık Doğu Taşdemir’in aleyhindeki karar bugün açıklandı.

11 Mayıs 2022 tarihinde 08:00 -20:00 saatleri arasında Lefkoşa'da zanlı Doğu Taşdemir çalışmakta olduğu ve işletmeciliğini Sevinch ARAS'ın yaptığı Sevinch Aras Halı Yıkama şirketine ait müşterilerden toplamış olduğu 2850 TL parayı konu şirkete geri iade etmeyerek sirkat etmişti. Polis, sanığı 12.05.2022 tarihinde Mağusa Limanı’ndan KKTC'den çıkmak üzere iken üzerinde konu şirkete ait 2835 TL nakit para ile görevli polis ekiplerince tespit edilip Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilmiş olan derdest emri gereği tutuklanmıştı.  

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Barkın açıkladı. Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın sanığın işlediği “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçunun ciddiyetine vurgu yapıp, bu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi. Sanığın müstahdem olduğu benzin istasyonundan 10 bin TL sirkat etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Barkın, hırsızlık suçlarının artış gösteren ve kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Yargıç Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oy birliği ile 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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Son Güncelleme: 22.09.2022 14:25
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