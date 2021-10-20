banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar Parti Başkanları ile görüşmeleri tamamladı
Görüşmelerden sonuç çıkmadı
AB Komisyonu Türkiye'yi uyardı
AB Komisyonu Türkiye'yi uyardı
Saner görevlerinden ayrılıyor
Saner görevlerinden ayrılıyor
Siyasette kalite için yüzde 5 baraj yükseltilmelidir!
Siyasette kalite için yüzde 5...
banner376

Sirkat zanlısına 2 gün tutukluluk

Çalışmakta olduğu Arun isimli şirkette satmış olduğu unların parasını şirket muhasebesine yatırmayarak sirkat ettiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Süleyman Özay tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 16:58
Sirkat zanlısına 2 gün tutukluluk

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Çalışmakta olduğu Arun isimli şirkette satmış olduğu unların parasını şirket muhasebesine yatırmayarak sirkat ettiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Süleyman Özay tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Coşkun Altındağlı, olguları aktardı. Polis, zanlı Süleyman Özay’ın 19 Ekim 2021 tarihinde saat 08.30’da Lefkoşa’da işletmeciliğini Tolga Ahmet Raşit’in yaptığı Arun isimli un fabrikasının deposunda çalıştığını ve 260 TL değerinde 25 kilogram ağırlığında iki torba unu sirkat etmekle methaldar olduğunu belirtti. Polis, tahkikatın yeni başladığını  alınacak ifadeler olduğunu ayrıca geriye dönük zanlının yapmış olduğu satışlar sonucu yazdığı fatura ve makbuzların karşılaştırılacağını söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Özay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte Adapass olayında bir kişi daha tutuklandı
Sahte Adapass olayında bir kişi daha tutuklandı
Polisten haberler
Polisten haberler
Genç yaşta canına kıydı!
Genç yaşta canına kıydı!
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Düelloya çağırdı, bıçakladı
Düelloya çağırdı, bıçakladı
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Sahte para meselesinde 1 tutuklu daha!
Sahte para meselesinde 1 tutuklu daha!
Ercan'da uyuşturuyla yakalandı!
Ercan'da uyuşturuyla yakalandı!
Yangınlara dikkat!
Yangınlara dikkat!
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim