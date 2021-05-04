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Sirkat etmek suretiyle evlerine eşya taşıyan anne oğul tutuklandı

04 Mayıs 2021 Salı 18:12
Sirkat etmek suretiyle evlerine eşya taşıyan anne oğul tutuklandı
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24.04.21 ve 30.04.21 tarihlerinde saat 03.00 ve 02.00 raddelerinde Gazimağusa Çanakkale bölgesinde bir apartmanın merdiven boşluğunda bulunan birtakım ev eşyalarını sirkat eden N.M ve oğlu M.C.M kamera kayıtlarından tespit edilerek 03.05.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandılar.

Zanlılar bugün 04.05.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, polis memuru Şükrü Hafız’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Hafız yemin alında verdiği şahadetinde zanlıların 24 ve 30.04.21 tarihinde Gazimağusa’da Kaliland bölgesinde bir apartmanın merdiven boşluğunda bulunan ve ayni apartman’da sakin T.K’ye ait 1 adet şezlong, S.Ç’ye ait bir adet asma çamaşır teli, H.K’ya ait 2 adet desenli halı ve M.P’ye ait bir çift beyaz renk Nike marka ayakkabı sirkat ettiklerini söyledi.

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Kamera kayıtlarından eşkalleri belirlenen zanlılar 03.05.21 tarihinde kalmakta oldukları Kaliland bölgesindeki bir apartman dairesinde tespit edilerek temin edilen arama müzekkeresi tahtında ikametgahlarında yapılan aramada sirkat edilen eşyaların bulunarak emare alındığını ve zanlıların tutuklandığını belirten tanık polis, alınan eşyalar dışında ikametgahta sahibi henüz bilinmeyen birçok ayakkabı, sandalye ve bazı eşyaların bulunması üzerine emare olarak alındığını söyledi.

Zanlıların mesele ile ilgili gönüllü ifade vermek suretiyle suçlarını kabul ettiklerini söyleyen tanık polis, zanlıların, diğer eşyaları nereden aldıklarını hatırlamadıkları yönünde beyanda bulunduklarını belirtti. Zanlıların suçla ilgili beyanlarının ne olduğu sorusu üzerine cevap veren tanık polis, zanlı 1’in “suç olduğunu bilmiyordum, âtıl sanmıştım”; sanık 2 ise “evimde eşyam olmadığı için aldım” şeklinde cevap verdiklerini söyledi.

Bugün itibarıyla 2 kişinin sözlü şikâyette bulunmalarıyla şikayetçi sayısının dörde ulaştığını ve şikayetçi sayısında artış beklendiğine vurgu yapan tanık polis, kamera kayıtlarından yapılan tespitte zanlıların Çanakkale bölgesine birçok kez gittiklerinin görüldüğünü söyledi.

Tahkikatın yeni olduğunu, gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılmasına devam edildiğine ve alınması gereken ifadeler olduğuna değinen tanık polis, sahibi belli olmayan emarelerle ilgili de araştırma yapılacak olması nedeniyle zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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