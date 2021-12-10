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Sirkat edilen para miktarı 74410 TL ve 2400 dolara yükseldi

10 Aralık 2021 Cuma 22:49
Sirkat edilen para miktarı 74410 TL ve 2400 dolara yükseldi

(10-12-2021…MHA) Eylül – Ekim – Kasım 2021 ayları içerisinde, Gazimağusa’da bir üniversite içerisinde faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunun müstahdemleri olarak görev yapan R.M.A ve F.M.İ, yurt adına öğrencilere kiralamakta oldukları odalarından tahsil ettikleri toplam 74410 T.L ve 2400 dolar nakit parayı şirket hesabına yatırmayıp sirkat ettiklerine dair 02.12.21 tarihinde olayın polise intikal etmesiyle adı edilenler 07.12.21 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandılar. Tutuklanan zanlılar 08.12.21 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde ikişer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süreleri dolan zanlılar bugün 10.12.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “müstahdem tarafından sirkat ve evrak sahtelemek” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri 7’şer gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Gökhan Kol’u tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlıların Gazimağusa’da bir üniversitenin öğrenci yurdu müstahdemleri olduklarını, Eylül-Ekim -Kasım 21 tarihleri içerisinde öğrencilere kiraladıkları odalar karşılığı tahsil ettikleri 74410 T.L ve 2400 dolar nakit parayı şirkete yatırmayıp sirkat ettiklerini söyledi.

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Olayın 02.12.21 tarihinde polisin bilgisine geldikten sonra zanlılar aleyhine mahkemeden derdest emri temin edildiğini, 07.12.21 tarihinde tespit edilen zanlıların tutuklandıklarını belirten Kol, alınan paranın öğrencilerin kayıp olan eşyalarına karşılık geri ödeme yapıldığı ve bu şekilde tüm paranın harcandığı yönünde zanlıların beyanda bulunduklarını söyledi.

Temin edilen 2 günlük tutukluluk süresinde birçok ifade alındığını, zanlıların cep telefonlarıyla yaptıkları görüşmelerle ilgili döküm talebiyle GSM şirketlerine yazı yazıldığını ve zanlıların banka hesapları ile ilgili merkez bankasına yazı yazıldığını belirten Kol, yapılan kontrollerde sirkat edilen para miktarının 49200 TL den 74410 TL’ ye; 900 doların ise 2400 dolara yükseldiğinin tespit edildiğini aktardı.

Yine bu sürede yapılan kontrollerde zanlıların öğrencilerden tahsil ettikleri yurt ücretlerine karşı kesip verdikleri makbuzların birinci, ikinci ve üçüncü suretlerindeki tarih ve miktarlarının birbirlerinden farklı olduklarının belirlenmesiyle zanlılar aleyhine evrak sahtelemek soruşturmasının da başlatıldığına dikkat çeken Kol, zanlıların vermiş oldukları beyanlar yanında şu anda öğrenci yurdunda kayıtlı 525 öğrencinin bulunduğuna ve tek tek ifadelerin alınmasına başlandığına değindikten sonra tahkikatını salimen sürdürebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 7 şer gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların 7 şer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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