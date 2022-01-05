Sirkat edilen para miktarı 205,510 ve 25,200 dolar oldu

(05-01-2022…MHA) Eylül – Ekim- Kasım 2021 ayları içerisinde, Gazimağusa’ da bir üniversite içerisinde faaliyet gösteren öğrenci yurdunun müstahdemleri olarak görev yapan R.M.A ve F.M.İ, yurt adına öğrencilere kiralamakta oldukları odalarından tahsil ettikleri toplam 49,200 T.L ve 900 dolar nakit parayı şirket hesabına yatırmayıp sirkat ettiklerine dair 02.12.21 tarihinde olayın polise intikal etmesiyle adı edilenler aleyhine derdest emri temin edilmişti.

07.02.21 tarihinde zanlılar tespit edilerek derdest emri gereği tutuklanmışlar ve 08.12.21 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutuklandıkları günden itibaren 28 gün poliste tutuklu bulunan zanlılar bugün 05.01.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “müstahdem tarafından sirkat, evrak sahtelemek ve tedavüle sürme” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Gökhan Kol’ u tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlıların Gazimağusa’ da bir üniversitenin öğrenci yurdu müstahdemleri olarak görev yaptıklarını, Eylül-Ekim – Kasım 21 tarihleri içerisinde yurt adına öğrencilere kiraladıkları odalar karşılığı bugüne değin tahsil ettikleri 205,510 T.L ve 25,200 dolar nakit parayı şirket hesabına yatırmayıp sirkat ettiklerini söyledi.

Olayın 02.12.21 tarihinde polisin bilgisine geldikten sonra zanlılar aleyhine mahkemeden derdest emri temin edildiğini ve 07.12.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını belirten Kol, alınan paranın öğrencilerin kayıp olan eşyalarına karşılık geri ödeme yapıldığı ve bu şekilde tüm paranın ödendiği yönünde zanlıların beyanda bulunduklarını söyledi.

Temin edilen tutukluluk süreleri içerisinde yapılan soruşturmada, toplam 94 ifade temin edildiğini, sirkat edilen para miktarının önce 49,200 TL, sonrasında 74,410 TL’ ve 101,110 T.L, şu an itibarıyla 205,510 T.L’ ye, 900 doların ise 2,400 ve bu an itibarıyla 25,200 dolara yükseldiğinin tespit edildiğini belirten tanık, yine bu süre içerisinde yapılan kontrollerde zanlıların öğrencilerden tahsil ettikleri yurt ücretlerine karşı kesip verdikleri makbuzların birinci, ikinci ve üçüncü suretlerindeki rakamlarda değişiklik yapıp imzalamak suretiyle sahteledikten sonra muhasebeye vermek suretiyle tedavüle sürdüklerini ve 2 adet makbuz suretinde yapılan oynama sonucu 1,980 T.L ve 3,980 T.L paranın sirkat edildiğinin de belirlendiğini söyledi.

Zanlıların el yazı örneklerinin incelenmek üzere polis genel müdürlüğüne gönderildiğini ve tahkikatın devam etmekte olduğuna değinen tanık, zanlıların tahkikata etki etme kısmının tamamlandığına dikkat çektikten sonra T.C vatandaşı olan zanlıların KKTC’ deki pozisyonları ile ilgili mahkemeye bilgi verdi.

Zanlı 1’in Yeni Boğaziçi’nde ailesi ile birlikte ikamet ettiğini, 29.12.19-29.6.22 tarihleri arasında çalışma izni olduğunu ancak çalıştığı şirket tarafından bu iznin 07.12.21 tarihinde iptal edilmesi sonucu 29.12.21 tarihinde zanlı 1’in çalışma izni alması için bir başka şirkete müracaatta bulunduğu ancak henüz bir cevap almadığını söyledi.

Zanlı 2’nin ise eğitim maksatlı olarak 30.09.2018-30.09.2019 tarihleri arasında öğrenci izni aldığı, 30.09.2019 tarihinden itibaren herhangi bir statüsü olmadan KKTC’ de kaldığı, son çıkarılan muhaceret affı nedeniyle 28.12.21-26.02.22 tarihlerini kapsayan muhaceret izni aldığını söyleyen tanık, her iki zanlıya işlemiş oldukları suçlardan dolayı yazılı dava tebliğ edildiğini ve zanlıların davalarına karşılık “kabul etmiyoruz” şeklinde beyanda bulunduklarını belirttikten sonra ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 30 biner T.L nakdi teminat yatırmaları, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmeleri ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 100 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalamaları şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)