banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sucuoğlu TAK heyetini kabul etti
Sucuoğlu TAK heyetini kabul etti
Tatar: “Rum’a boyun eğmedik eğmeyeceğiz”
“Rum’a boyun eğmedik eğmeyeceğiz”
Lefkoşa’da kaza
Lefkoşa’da kaza
“Blokenize el koyacağız!”
“Blokenize el koyacağız!”
banner404

Sirkat edilen para miktarı 133,310 TL ve 13,150 dolara yükseldi

23 Aralık 2021 Perşembe 21:30
Sirkat edilen para miktarı 133,310 TL ve 13,150 dolara yükseldi

(23-12-2021...MHA) Eylül – Ekim – Kasım 2021 ayları içerisinde, Gazimağusa’ da bir üniversite içerisinde faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunun müstahdemleri olarak görev yapan R.M.A  ve F.M.İ, yurt adına öğrencilere kiralamakta oldukları odalarından tahsil ettikleri toplam 133,310 T.L ve 13,150 dolar nakit parayı şirket hesabına yatırmayıp sirkat ettiklerine dair 02.12.21 tarihinde olayın polise intikal etmesiyle adı edilenler 07.12.21 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandılar. Tutuklanan zanlılar 08.12.21, 10.12.21 ve 17.12.21 tarihlerinde mahkeme huzuruna çıkarılarak bugüne değin toplam 15 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süreleri dolan zanlılar bugün 23.12.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “müstahdem tarafından sirkat ve evrak sahtelemek” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri 7’şer gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin hakkında şahadet veren polis memuru Gökhan Kol, zanlıların Gazimağusa’ da bir üniversitenin öğrenci yurdu müstahdemleri olduklarını, Eylül-Ekim -Kasım 21 tarihleri içerisinde öğrencilere kiraladıkları odalar karşılığı tahsil ettikleri 133,310 T.L ve 13,150 dolar nakit parayı şirkete yatırmayıp sirkat ettiklerini söyledi.

banner341
Olayın 02.12.21 tarihinde polisin bilgisine geldikten sonra zanlılar aleyhine mahkemeden derdest emri temin edildiğini, 07.12.21 tarihinde tespit edilen zanlıların tutuklandıklarını belirten Kol, temin edilen 6 günlük tutukluluk süresinde 20 ifade alındığını, birçok kurum ve kuruluşa yazılar yazıldığını başlangıçta sirkat edilen para miktarının 49,200 TL ve 900 dolar iken tahkikatın bugün gelinen aşamasında sirkat edilen miktarın 133,310 T.L ve 13,150 dolara yükseldiğini belirtti.

Yine bu sürede yapılan kontrollerde zanlıların öğrencilerden tahsil ettikleri yurt ücretlerine karşı kesip verdikleri makbuzların birinci, ikinci ve üçüncü suretlerindeki tarih ve miktarlarının birbirlerinden farklı olduklarının belirlenmesiyle zanlılar aleyhine “evrak sahtelemek “suçundan ayrı bir dosya tanzim edildiğini söyleyen Kol, sirkat edilen meblağda ciddi bir artış görüldüğüne dikkat çekti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken daha birçok ifade bulunduğunu, halen aranmakta olan bir şahsın olduğunu, zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata etki etme olasılığı olduğuna dikkat çeken Kol, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlıların 7 şer gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların 7 şer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Son Güncelleme: 23.12.2021 23:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlısı tır şoförü tutuklu yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tır şoförü tutuklu yargılanacak
Sahte PCR testi zanlıları yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Sahte PCR testi zanlıları yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
17 kişi hakkında 7 gün daha tutukluluk
17 kişi hakkında 7 gün daha tutukluluk
15 yaşındaki çocuk kayboldu
15 yaşındaki çocuk kayboldu
Lapta'da alkol hırsızlığı
Lapta'da alkol hırsızlığı
Girne'de silahlı saldırı soruşturmasında bir kişi tutuklandı
Girne'de silahlı saldırı soruşturmasında bir kişi tutuklandı
Ölümlü kaza soruşturması devam ediyor
Ölümlü kaza soruşturması devam ediyor
Hizmet ettiği evden muhtelif eşya alan kadın ev sahibine yakalandı
Hizmet ettiği evden muhtelif eşya alan kadın ev sahibine yakalandı
Gece kulübünde bıçakladı
Gece kulübünde bıçakladı
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl hapis!
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl hapis!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim