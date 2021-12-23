Sirkat edilen para miktarı 133,310 TL ve 13,150 dolara yükseldi

(23-12-2021...MHA) Eylül – Ekim – Kasım 2021 ayları içerisinde, Gazimağusa’ da bir üniversite içerisinde faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunun müstahdemleri olarak görev yapan R.M.A ve F.M.İ, yurt adına öğrencilere kiralamakta oldukları odalarından tahsil ettikleri toplam 133,310 T.L ve 13,150 dolar nakit parayı şirket hesabına yatırmayıp sirkat ettiklerine dair 02.12.21 tarihinde olayın polise intikal etmesiyle adı edilenler 07.12.21 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandılar. Tutuklanan zanlılar 08.12.21, 10.12.21 ve 17.12.21 tarihlerinde mahkeme huzuruna çıkarılarak bugüne değin toplam 15 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süreleri dolan zanlılar bugün 23.12.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “müstahdem tarafından sirkat ve evrak sahtelemek” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri 7’şer gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin hakkında şahadet veren polis memuru Gökhan Kol, zanlıların Gazimağusa’ da bir üniversitenin öğrenci yurdu müstahdemleri olduklarını, Eylül-Ekim -Kasım 21 tarihleri içerisinde öğrencilere kiraladıkları odalar karşılığı tahsil ettikleri 133,310 T.L ve 13,150 dolar nakit parayı şirkete yatırmayıp sirkat ettiklerini söyledi.

Olayın 02.12.21 tarihinde polisin bilgisine geldikten sonra zanlılar aleyhine mahkemeden derdest emri temin edildiğini, 07.12.21 tarihinde tespit edilen zanlıların tutuklandıklarını belirten Kol, temin edilen 6 günlük tutukluluk süresinde 20 ifade alındığını, birçok kurum ve kuruluşa yazılar yazıldığını başlangıçta sirkat edilen para miktarının 49,200 TL ve 900 dolar iken tahkikatın bugün gelinen aşamasında sirkat edilen miktarın 133,310 T.L ve 13,150 dolara yükseldiğini belirtti.

Yine bu sürede yapılan kontrollerde zanlıların öğrencilerden tahsil ettikleri yurt ücretlerine karşı kesip verdikleri makbuzların birinci, ikinci ve üçüncü suretlerindeki tarih ve miktarlarının birbirlerinden farklı olduklarının belirlenmesiyle zanlılar aleyhine “evrak sahtelemek “suçundan ayrı bir dosya tanzim edildiğini söyleyen Kol, sirkat edilen meblağda ciddi bir artış görüldüğüne dikkat çekti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken daha birçok ifade bulunduğunu, halen aranmakta olan bir şahsın olduğunu, zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata etki etme olasılığı olduğuna dikkat çeken Kol, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlıların 7 şer gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların 7 şer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)