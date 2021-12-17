Sirkat edilen para miktarı 101,110 TL ve 2,400 dolar’a yükseldi

(17-12-2021…MHA) Eylül-Ekim-Kasım 2021 ayları içerisinde, Gazimağusa’da bir üniversite içerisinde faaliyet gösteren öğrenci yurdunun müstahdemleri olarak görev yapan R.M.A ve F.M.İ, yurt adına öğrencilere kiralamakta oldukları odalarından tahsil ettikleri toplam 49,200 T.L ve 900 dolar nakit parayı şirket hesabına yatırmayıp sirkat ettiklerine dair 02.12.21 tarihinde olayın polise intikal etmesiyle adı edilenler aleyhine derdest emri temin edilmişti.

07.02.21 tarihinde tespit edilerek temin edilen derdest emri gereği tutuklanarak 08.12.21 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılan zanlılara önce 2 gün, 10.12.21 tarihinde ise 7 gün olmak üzere toplam 9 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 17.12.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “müstahdem tarafından sirkat ve sahte evrak düzenleme” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri 6 şar gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Gökhan Kol’u tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlıların Gazimağusa’da bir üniversitenin öğrenci yurdu müstahdemleri olarak görev yaptıklarını, Eylül-Ekim-Kasım 21 tarihleri içerisinde yurt adına öğrencilere kiraladıkları odalar karşılığı bugüne değin tahsil ettikleri 101,110 T.L ve 2,400 dolar nakit parayı şirket hesabına yatırmayıp sirkat ettiklerini söyledi.

Olayın 02.12.21 tarihinde polisin bilgisine geldikten sonra zanlılar aleyhine mahkemeden derdest emri temin edildiğini ve 07.12.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını belirten Kol, alınan paranın öğrencilerin kayıp olan eşyalarına karşılık geri ödeme yapıldığı ve bu şekilde tüm paranın ödendiği yönünde zanlıların beyanda bulunduklarını söyledi.

Temin edilen tutukluluk süreleri içerisinde yapılan soruşturmada, 24 ifade temin edildiğini, kurum ve kuruluşlara yazılar yazıldığını, sirkat edilen para miktarının önce 49,200 TL, sonrasında 74,410 TL’ ve şu an itibarıyla 101,110 T.L’ ye, 900 doların ise 2,400 dolara yükseldiğinin tespit edildiğini belirten tanık, yine bu süre içerisinde yapılan kontrollerde zanlıların öğrencilerden tahsil ettikleri yurt ücretlerine karşı kesip verdikleri makbuzların birinci, ikinci ve üçüncü suretlerindeki tarih ve miktarlarının birbirlerinden farklı olduklarının belirlenmesiyle zanlılar aleyhine evrak sahteleme soruşturmasının da başlatıldığına dikkat çekti.

Şu anda öğrenci yurdunda kayıtlı 525 öğrencinin bulunduğunu, daha birçok ifade alınması gerektiğini, yapılan yazışmalara henüz bir cevap gelmediğini söyleyen tanık polis, özellikle tespit edilen para miktarında sürekli artış kaydedildiğine dikkat çektikten sonra zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı olması nedeniyle tutukluluk sürelerinin 8’er gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Savcının polisin talep ettiği süreyi 6 gün olarak sınırlamasından sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların 6’şar gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)