Sınır kapısından geçişte uyuşturucu ile yakalandı

17.08.2019 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da Lokmacı Kara Kapısından KKTC'ye giriş yapan C.L.K.(E-27)’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.