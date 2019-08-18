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Sınır kapısında uyuşturucuyla yakalandı!

Sınır kapısında uyuşturucuyla yakalandı!

18 Ağustos 2019 Pazar 19:05
Sınır kapısında uyuşturucuyla yakalandı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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KKTC’ye Lokmacı Sınır Kapısından tasarrufundaki uyuşturucu madde ile girmeye çalışırken yakalanan zanlı Constantinos Loizos Koursoumba tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı Constantinos Loizos Koursoumba’nın 17 Ağustos 2019 tarihinde, saat 23.00 sıralarında,  Lefkoşa’da Lokmacı Kara Kapısından KKTC'ye giriş yapmak istediği sırada üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri ve yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının çantasında ise içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare alındığını belirtti. Polis zanlının gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini söz konusu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca konu maddeleri tasarruf edip ithal etme amacının ne olduğunu araştırılacağını belirterek tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 18.08.2019 19:18
Anahtar Kelimeler:
Constantinos Loizos KoursoumbaLokmacı Sınır KapısıUyuşturucu
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