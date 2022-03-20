Sınır kapısında uyuşturucu ile yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Lokmacı Sınır Kapısından ülkeye giriş yapmak isterken hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine yanına gelen polisleri fark edip direnç gösteren zanlı Çağrı Demir Kıran, makul güç kullanılarak tutuklanmasının ardından üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı 18 Mart 2022 tarihinde saat 21:45 raddelerinde Narkotik ve Kacakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polisler Lokmacı kara kapısından KKTC’ne giriş yapan Lefkoşa’da sakin zanlı Çağrı DEMİRKIRAN’ın tavır ve hareketlerinden şüphelenmeleri üzerine gerekli kontrolü yapmak için yanına gittikleri esnada zanlı polislere direnç gösterip sol elinde tutmakta olduğu yaklaşık 2 gram ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri yere attığını söyledi. Polis olayın akabinde konu maddeler emare zapt edilmiş olup zanlının makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirilip tutuklandığını belirti. Polis memuru Sakallı tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini ancak ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, emare olarak alınan maddenin analiz için laboratuvara gönderileceğini belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.