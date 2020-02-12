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Sınır İhlalinde, Tutukluluk Süresi Uzatıldı

Yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçen ve sonrasında yeniden KKTC’ye giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Mostafa Pireh Zadi, yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Sınır İhlalinde, Tutukluluk Süresi Uzatıldı

Yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçen ve sonrasında yeniden KKTC’ye giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Mostafa Pireh Zadi, yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 17:31
Sınır İhlalinde, Tutukluluk Süresi Uzatıldı

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçen ve sonrasında yeniden KKTC’ye giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Mostafa Pireh Zadi, yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Sönmez, zanlı Mostafa Pireh Zadi’nin 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal etmek suçunu işlediğini belirterek, 08 Şubat 2020 tarihinde saat 16.40 raddelerinde Zümrütköy'den KKTC'ye gizlice ve izinsiz olarak girdiği sırada askeri makamlarca tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının 18 Ocak 2020 tarihinde Girne Limanı’ndan arkadaşıyla giriş yapıp, iki gün sonra yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçiş yaptıklarını ve arkadaşının Lokmacı’ya gelerek  polise teslim olduğunu anlattı. Polis, zanlının ise 8 Şubat 2020 tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta kaldığını ve askeri bölgeyi ihlal ederken yakalandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını  talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 23 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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