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Sinan Ceylan 4 gün daha poliste tutuklu

Alayköy’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Sinan Ceylan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Ocak 2021 Pazartesi 15:51
Sinan Ceylan 4 gün daha poliste tutuklu
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Toykan Gürlerler olayla ilgili bulguları aktardı.

Gürlerler, zanlının 4 Ağustos 2020 – 24 Kasım 2020 tarihleri arasından çalışmakta olduğu Alayköy bölgesinde faaliyet gösteren Aleko Enterprises LTD., adına yapılan işlerden tahsil edilen paraları şirket hesabına yatırmayarak kendi tasarrufuna geçirip sirkat ettiğinin iddia edildiğini belirterek, zanlının, aleyhindeki suçlamalarla ilgili gerekli araştırmalar yapılarak suçun olup olmadığı tespit edilene kadar tutuklanmadığını kaydetti.

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Yürütülen soruşturma kapsamında zanlının söz konusu suçları işlediğinin tespit edildiğini dile getiren Gürlerler, zanlının iş yerinde çalıştığı zaman içerisinde farklı zamanlarda şirketin yapmış olduğu işlerden elde ettiği ilk nazarda 34 bin 964 TL parayı kendi adına kayıtlı İş Bankası hesabına aktardığının belirlendiğini ifade etti.

Gürlerler, yapılan tespit sonrasında zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığına işaret ederek, yapılan soruşturmada zanlının Aleko mobilya şirketinde mal alımı, sipariş alma, muhasebe işlerini yapma, personeli ödeme gibi işlerden sorumlu müdür olarak çalışmakta olduğunun öğrenildiğini anlattı.

Zanlının şirkette muhasebe işlerini yapmakta olduğu bilgisayarda kayıtlı ağustos ve eylül aylarını kapsayan hesap dökümlerini bilgisayardan sildiğinin de tespit edildiğine dikkat çeken Gürler, söz konusu bilgisayarın emare olarak alındığını anlattı.

Polis memuru Toykan Gürlerler, soruşturma kapsamında 5 kişiden daha ifade alınacağını, faturaların incelenenini ve malzemecilere ödenecek 47 bin TL'nin de eksik olduğunun tespit edildiğini söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlı aleyhine 4 gün ek tutukluluk emri verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sinan CeylanAleko Mobilya
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