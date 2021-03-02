banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Umarız bu günler iyi günlerimiz değildir!
Umarız bu günler iyi günlerimiz...
Sosyal patlamalara dikkat
Sosyal patlamalara dikkat
Gaita tahliline muhtaç edilmiş devlet!
Gaita tahliline muhtaç edilmiş devlet!
Çıkar çatışmaları sizi bitirirken, toplumu da yitiriyor
Çıkar çatışmaları sizi bitirirken, toplumu...
banner376
Flaş Haber
Lefkoşa'da intihar
Kapat

Silahlı soygun, geceleyin ev açma, yaralama, kasti hasar ve ciddi darp suçlusu 6 kişiye 3'er gün daha tutukluluk

Lefkoşa’da meydana gelen “Silahlı soygun, geceleyin ev açma, yaralama, kasti hasar ve ciddi darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Damiola Fakunle, Moses Chukwukam Otusgbodor, Abiola Adelaju, Tadiwanashe Amos, Mohamed Ali Alhadiri ve İasemin Özdoğanoğlu yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Mart 2021 Salı 16:06
Silahlı soygun, geceleyin ev açma, yaralama, kasti hasar ve ciddi darp suçlusu 6 kişiye 3'er gün daha tutukluluk
banner337
banner351

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı.

Gencer, 25 Şubat 2021 tarihinde 23.00-00.30 saatleri arasında Lefkoşa adresinde bulunan ikametgaha mülk sahiplerinden izinsiz olarak bir cürüm işlemek kastıyla ellerinde henüz tespit edilemeyen Silah, Balta ve Bıçaklar ile giriş yapan zanlılar Damiola Fakunle, Moses Chukwukam Otusgbodor, Abiola Adelaju, Tadiwanashe Amos, Mohamed Ali Alhadiri ve Yasemin Özdoğanoğlu konu ikametgahta sakin Louis Kakoly Lamah, Felix Kikachukw Ajayi ve Ugobi Ugah’ın vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak ciddi bir şekilde darp edip Felix Kikachukw Ajayi’yi henüz tespit edilemeyen sivri uçlu bıçak ile sağ kalçasından bıçaklayıp 1,5 Cm ve 1 Cm lik iki adet kesi oluşmasına sebep olduklarını söyledi.

banner341
Polis müştekiniyi yaraladıktan sonra kafasına ikametgahın oturma odasından almış oldukları Lecca marka televizyon ile vurarak konu televizyonun kırılmasına sebebiyet verip kasti hasara uğratip Louis Kakoly Lamah’ın ikametgah içerisinde kapalı bulunan yatak odasını açıp giriş yaparak geceleyin ev açma suçunu da işlediklerini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Gencer zanlıların ikametgah sahiplerini etkisiz hale getirmiş ve pasaportları ile birlikte telefon, özel eşyaları ve paralarını alarak soygun suçunu işlediklerini belirtti.

Polis memuru Gencer, zanlıların 3 gündür tutuklu olduklarını, yapılan araştırmalar sonucu olayda kullanılan balta, silah, bıçağın bulunamadığı, ayrıca evden çalınan para, telefon ve pasaportların da henüz bulunamadığını ifade etti.

Polis, zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, meseleye bağlantısı olan bir şahsın arandığını, olay yerinde bulunan kamera kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Damiola FakunleMoses Chukwukam OtusgbodorAbiola AdelajuTadıwanashe AmosMohamed Ali Alhadiri Ve İasemin Özdoğanoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ryan Ghazal 3 gün daha poliste tutuklu kalacak
Ryan Ghazal 3 gün daha poliste tutuklu kalacak
İzinsiz ikamet zanlıları cezaevine gönderildi
İzinsiz ikamet zanlıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Gazimağusa'da uyuşturucu
Gazimağusa'da uyuşturucu
Lefkoşa'da intihar
Lefkoşa'da intihar
Köy girişinde uyuşturucu ile yakalandı!
Köy girişinde uyuşturucu ile yakalandı!
26 kişiye yasal işlem!
26 kişiye yasal işlem!
Gazimağusa'da hırsızlık ve kasti hasar!
Gazimağusa'da hırsızlık ve kasti hasar!
Lapta'da ani ölüm!
Lapta'da ani ölüm!
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim