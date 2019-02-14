Silahlı operasyonla yakalanan Alpcan tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine Dereboyunda trafik ışıklarında gerçekleştirilen ve havaya bir el ateş edilerek tutuklanan Cemal Alpcan, bugün mahkemeye çıkarıldı ve teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, 10 Şubatta saat 12.00’de Narkotik ekibi tarafından zanlı Cemal Alpcan’ın tasarrufunda yaklaşık 15 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti. Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve işlenen suçun Ağır Ceza Mahkemesi kapsamında olduğuna değinen Metin, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.