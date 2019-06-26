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Silahlı kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak

Silahlı kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:33
Silahlı kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da çıkan silahkavgada yaralanan Barış Can Deliceırmak ve beraberindeki Beyit İnancı ve Sinan Taşkın bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis çavuşu Ahmet Kavan, 24.6.2019 tarihinde saat 20.00’de Barış Can Deliceırmak, Beyit İnancı ve Sinan Taşkın’ın bir taraf, aranan iki şahsın bir taraf alacak verecek nedeniyle sopalarla birbirlerinin vücutlarına gelişigüzel vurduklarını anlattı. Polis, ayni gün üç zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, olay esnasında Barış Can Deliceırmak’ın aranan şahısların tasarrufundaki ateşli silahla sağ bacağından yaralandığını mahkemeye aktardı. Adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu ve meskûn mahalde ateş açma suçlarından iki kişinin arandığını belirten polis, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Avukat Erdaş Erbilen, zanlıların müşteki konumunda olduğunu belirtip, teminata bağlanmalarına itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların yargılanıncaya haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, yurtdışına çıkışlarının yakalanması ve birer kefilin 20 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. 

Anahtar Kelimeler:
SilahKavga
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