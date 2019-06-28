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Silahlı kavga zanlıları 5 gün daha tutuklu

Silahlı kavga zanlıları 5 gün daha tutuklu

28 Haziran 2019 Cuma 15:46
Silahlı kavga zanlıları 5 gün daha tutuklu

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da çıkan silahlı kavgada tutuklanan iki kişi bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis çavuşu Ahmet Kavan, 24.6.2019 tarihinde saat 20.00’de meydana gelen kavga olayı esnasında zanlı Beyazıt Ayrenk’in tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 7.65 çapındaki siyah renk markası meçhul silah ile bir el ateş ederek, Barışcan Deliceırmak’ı sağ üst bacak kısmından vurup, öldürmeye teşebbüs edip, ağır şekilde yaraladığını belirtti. Polis, zanlının kavgaya zanlı Mahsum Yıldırım’ın aracıyla birlikte geldiğini söyledi. Polis, zanlıların olaydan sonra mahkeme emri ile aranmaya başladığını fakat iki gün sonra 26 Haziran’da Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek teslim olduklarını ancak suçlamaları kabul etmediklerini mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların sadece kavga ettiklerini kabul ettiklerini söyledi. Zanlı Beyazıt Ayrenk’in gönüllü ifade verdiğini belirten polis, ateşli silahın arandığını, kamera kayıtlarının inceleceğini, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyledi.Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlıların beş gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların beş gün tutuklu kalmasına emir verdi. Meselede tutuklanan zanlılar Barışcan Deliceırmak, Beyit İnancı ve Sinan Taşkın,  yargılanıncaya haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, yurtdışına çıkışlarının yakalanması ve birer kefilin 20 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına karar verilmişti. 

Anahtar Kelimeler:
Silahlı KavgaYARALAMA
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