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Silah ve uyuşturucu zanlılarına 8 gün daha tutukluluk

Girne’de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen ‘Girdap’ operasyonunda tutuklanan Arda Barış Alan ve Serhat Şah bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

20 Eylül 2021 Pazartesi 18:42
Silah ve uyuşturucu zanlılarına 8 gün daha tutukluluk

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen ‘Girdap’ operasyonunda tutuklanan Arda Barış Alan ve Serhat Şah bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Ahmet Bayram, 16.09.2021 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazi Osman Paşa Sokak üzerinde şüpheli vaziyette görülen Arda Barış Alan’ın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 300 gram ağırlığında satışa hazır hale getirilmiş hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis çavuşu Bayram, yürütülen ileri soruşturma kapsamında zanlının ikametgâhında yapılan aramada; satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 720 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi, 5 adet 9 mm çapında tabanca, bir adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 5 adet şarjör ile 9 mm çapında 8 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı.  Bayram, Arda Barış Alan ile mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Serhat Şah (E-29) isimli şahsın tutuklandığını ifade etti. Bayram, Gönyeli’de tespit edilen Şah’ın polisi görünce kaçmaya çalıştığını, bu esnada başka bir şahsın aracına çarptığını, ayrıca telefonunu yere atıp kırdığını ve makul kuvvet kullanarak tutuklandığını söyledi. Bayram, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddelerin, silahların ve mermilerin inceleneceğini, ayrıca zanlıların telefon kayıtlarının da inceleneceğini belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Barış AlanSerhat Şah
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