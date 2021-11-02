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Silah ve mühimmatı almaya giderken yakalanmıştı

02 Kasım 2021 Salı 16:46
Silah ve mühimmatı almaya giderken yakalanmıştı

28.10.21 tarihinde Güvercinlik- Çayönü köyleri arasında sınıra yakın bir yerde Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı C.Ö.Ş si ekiplerince yapılan operasyonda çalılıklar arasına gizlenmiş siyah bir poşet içerisinde çoraplara sarılı vaziyette  tespit edilen 9 mm çapında 4 adet tabanca, 9 mm çapında 4 adet tabanca şarjörü ve 74 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunmasıyla ilgili yapmış olduğu pusu görevinde, 29.10.21 tarihinde bahse konu mühimmatı almaya giden Cuma Bayır isimli şahsı tespit ederek tutuklamış ve bahse konu mühimmat ile zanlının polisi görünce yere atıp kırdığı cep telefonu emare olarak alınmıştı.

30.10.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri alınmış, tutukluluk süresinin dolmasıyla zanlı bugün 02.11.21 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, olguları aktarmak üzere PM İbrahim Çangaroğlu’ nu şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadette alınan bilgi ışığında 28.10.21 tarihinde Güvercinlik-Çayönü köyleri arasında sınıra yakın bir yerde çalılıklar içerisinde siyah bir poşet içerisinde tespit edilen 4 adet tabanca, 4 adet şarjör ve 74 adet 9 mm lik canlı tabanca mermisi ile ilgili pusu görevine başlanıldığını söyledi.

29.10.21 tarihinde saat 13.30 raddelerinde bahse konu mühimmatı almaya gelen zanlının polis ekibi tarafından tespit edilerek yakalandığını belirten tanık polis, polisleri görünce kaçmaya çalışan zanlının tasarrufundaki cep telefonunu yere vurmak suretiyle kırdığını söyledi. Tutuklanan zanlının cep telefonu ve almaya geldiği mühimmatın emare olarak alındığını belirten tanık polis, ayni gün zanlının Lefkoşa ’deki ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığına değindikten sonra emare alınan mühimmat ve cep telefonunun incelenmek üzere uzmana gönderildiğini söyledi.

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Savunma avukatının sorusu üzerine cevap veren tanık polis, telefon içerisinde kız arkadaşı ile ilgili bilgilere polisin ulaşmaması için kırdığı yönünde zanlının beyanı olduğunu söyledi.

Emarelerle ilgili olarak inceleme başlatıldığını ve emare mühimmatın balistik incelemeye gönderildiğini söyleyen tanık polis, cep telefonu içindeki bilgilere ulaşılabilmesi maksadıyla GSM operatörüne de yazı yazıldığını ancak bu ana kadar emarelerle ilgili kendilerine herhangi bir raporun ulaşılmadığını belirtti.

Meselenin yeni olduğunu ve zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme imkanı olduğuna dikkat çeken tanık polis, zanlının tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

MHA

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Cuma Bayır
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