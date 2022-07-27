Şikayetçi olması halinde ilişkilerini içeren videoyu dağıtmakla tehdit etti

( MHA 26-7-2022 ……….) 22.07.22 tarihinde saat 19.45 raddelerinde Gazimağusa’ da Glapsides bölgesinde umumi bir park yerinde kendisini eve götürmediği gerekçesiyle tartıştığı kız arkadaşına “or…pu” diyerek italei lisanda bulunduktan sonra yüzüne tokat atıp kullanımındaki aracın sol arka kapı kelebek camı ile bagaj camını kırmak suretiyle hasara uğratan Ö.A, şikâyet üzerine 23.07.22 tarihinde tutuklanmış ve 24.07.22 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk süresi temin edilmişti.

Zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde “kasti hasar, darp ve italei lisan” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru İbrahim Çangaroğlu, zanlının 22.07.22 tarihinde Glapsides bölgesinde umumi bir park yerinde kendisini eve götürmediği nedeniyle tartıştığı kız arkadaşına or..pu diyerek küfrettiğini, araç içerisinde bulunan müştekinin yüzüne tokat atmak suretiyle darp ettiğini, müştekinin kullanımındaki aracın sol arka kapı kelebek camı ile bagaj camını kasten ve kanunsuz olarak yumruk vurmak suretiyle kırıp kasti hasara uğrattığını söyledi.

Ayni gün zanlının, müştekinin kendisini polise şikâyet etmesi halinde daha önce ilişkiye girdikleri esnada gizlice kaydetmiş olduğu videoyu sadece ailesine değil canlı yayınlayacağını söylemek suretiyle zanlının “özel hayatın gizliliğini ihlal “ettiğini söyleyen tanık, olayın 23.07.22 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine ayni gün derdest emri gereği zanlının tutuklandığını, 24.07.22 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Ayni gün zanlının ikametgahında yapılan aramada kanunsuz bir şey bulunamadığını, sürdürülen tahkikatta, zanlının 28.06.22 tarihinde Girne boğaz piknik alanında müştekiye ait araç içerisinde müşteki ile ilişkiye girdikleri esnada kullanımındaki cep telefonu ile gizlice kayıt yapmak suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini , akabinde yine müştekiye ait aracın bagaj kısmına tekme vurup hasara uğrattığının öğrenildiğini aktaran tanık, bu meselelerle ilgili zanlıya tebliğ edilen yazılı dava tebliğinde, kasti hasar , italei lisan ve darp suçlamalarını kabul eden zanlının özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasını kabul ermediğini söyledi

Mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını belirten tanık, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışının men edilerek teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 8 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 75 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)