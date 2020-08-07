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Sigorta acentesinde dolandırıcılık!!

3 kişi tutuklandı..

07 Ağustos 2020 Cuma 10:20
Sigorta acentesinde dolandırıcılık!!
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23.06.2020 ve 30.06.2020 tarihlerinde, Lapta-Girne’de sigorta acentesi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde E.B.(E-34), İ.G.(E-38) ve A.C.D.(E-24) dolandırmak kastıyla, yurt dışında oldukları tespit edilen yabancı şahıslara ait çalıntı veya sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında elde edilen, kredi kartları bilgilerini kullanarak kart hamillerinin kimliğine bürünüp, işyerindeki bilgisayardan sanal ortamda bankacılık işlemi yapmak suretiyle, gerçekte sigorta poliçesi yapılmadığı halde, acente müşterilerine sigorta poliçesi kesilmiş gibi gösterip sahte resmi belge düzenleyip, tedavüle sürerek sahtekarlıkla kredi temin ettikleri tespit edilmiştir.

Yürütülen ileri soruşturmada, 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde E.B.(E-34)’nin, çalıntı veya sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında elde edilen, kredi kartları ile yaptığı işlemlerden gerçekleşen sahtekarlıktan kurtulmak ve dolandırmak kastı ile gerçekte A.C.D’ye ait aracı satmadığı halde, 23.500 TL’ye satış yaptığını gösteren sahte belgeyi düzenleyerek tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. E.B, İ.G. ve A.C.D. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 07.08.2020 11:15
Anahtar Kelimeler:
Lapta Dolandırıcılık
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