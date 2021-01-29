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Shohrat Yangibayew 3 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak aranan zanlı Shohrat Yangibayew tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Ocak 2021 Cuma 14:23
Shohrat Yangibayew 3 gün poliste tutuklu kalacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Burçin Korgan olayla ilgili bulguları aktardı.

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Korgan daha önceden tutuklanıp teminata bağlanan zanlı Muhruddin Kurbanov’un Lefkoşa’da faaliyet gösteren Royal Casino isimli işyerinde slot makine kontrolü olarak çalıştığını belirterek, zanlının 2020 Eylül - Aralık ayları ve 2021 Ocak ayı tarihleri arasında oyun oynattığı elektronik Rulet masasında is yerine müşteri olarak gelen huzurda bulunan zanlı Shohrat Yangibayew oynamış olduğu numaralara rulet topunu hile yaparak kazanmasını sağlayabilmek için numaralara koymak suretiyle para kazanmasını sağladığının ve böylece para sirkat ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis mesele ile ilgili olarak aranan kişi olan zanlının tespit edilerek tutuklandığını tutuklanmasına müteakip gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Shohrat YangibayewRoyal Casino
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