Shain 8 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekipleri görünce kaçmaya çalışan ve üzerinde yapılan aramada 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan sanık Saed Nahi Saeed Shain’ın davası karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'dan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Gazi okudu. Başkan Gazi, sanığın “Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri “Alma” ve “Tasarruf” suçlarından yargılandığını söyledi. Gazi, 2018 yılı Mayıs ayında Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibinin devriye gezdiği esnada, sanığın şüpheli göründüğünü ve dur ihtarına uymayarak kaçtığını belirtti. Gazi, sanığın kısa süren kovalamanın ardından tutuklanmak istendiği esnada polise direndiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını kaydetti. Sanığın üzerinde gerçekleşen aramada, 6 gram hintkeneviri ele geçirildiğini ifade eden Gazi, sanığın ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı. Yaygın olan suç türlerinde sanığın ıslah olmasının yanında kamu yararı prensibinin ağırlık kazandığını belirten Gazi, yaygın suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Uyuşturucu suçlarının toplumun sağlığını ve moralini bozup tehdit ettiği gibi toplum arasında huzursuzluğa neden olduğunu ifade eden Gazi, mahkemelerin toplumu korumak için gerekli hassasiyeti gösterdiğini belirtti. Gazi, sanığın söz konusu uyuşturucu maddeyi ticari amaçlı tasarruf ettiğine yönelik bir olgu aktarılmadığını ve sanığın tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddenin külliyatlı bir miktar olmadığını söyledi. Sanık aleyhindeki ve lehindeki hususları dikkate aldıklarını kaydeden Gazi, 8 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.