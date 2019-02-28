Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104530
ALTIN
225.655
DOLAR
5.3362
STERLİN
7.0790
EURO
6.0718
Geçitkale'de şok eden ölüm
GEÇİTKALE'DE ŞOK EDEN ÖLÜM
Kafadarlara hapis cezası
KAFADARLARA HAPİS CEZASI
Akacan alt mahkemede yargılanmak istiyor
AKACAN ALT MAHKEMEDE YARGILANMAK İSTİYOR
Tutukluluk süresi uzatıldı
TUTUKLULUK SÜRESİ UZATILDI
banner282
Flaş Haber
Geçitkale'de şok eden ölüm
Kapat

Shain 8 ay hapis yatacak

Shain 8 ay hapis yatacak

28 Şubat 2019 Perşembe 19:42
Shain 8 ay hapis yatacak

Shain 8 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekipleri görünce kaçmaya çalışan ve üzerinde yapılan aramada 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan sanık Saed Nahi Saeed Shain’ın davası karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'dan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Gazi okudu. Başkan Gazi, sanığın “Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri “Alma” ve “Tasarruf” suçlarından yargılandığını söyledi. Gazi, 2018 yılı Mayıs ayında Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibinin devriye gezdiği esnada, sanığın şüpheli göründüğünü ve dur ihtarına uymayarak kaçtığını belirtti. Gazi, sanığın kısa süren kovalamanın ardından tutuklanmak istendiği esnada polise direndiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını kaydetti. Sanığın üzerinde gerçekleşen aramada, 6 gram hintkeneviri ele geçirildiğini ifade eden Gazi, sanığın ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı. Yaygın olan suç türlerinde sanığın ıslah olmasının yanında kamu yararı prensibinin ağırlık kazandığını belirten Gazi, yaygın suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Uyuşturucu suçlarının toplumun sağlığını ve moralini bozup tehdit ettiği gibi toplum arasında huzursuzluğa neden olduğunu ifade eden Gazi, mahkemelerin toplumu korumak için gerekli hassasiyeti gösterdiğini belirtti. Gazi, sanığın söz konusu uyuşturucu maddeyi ticari amaçlı tasarruf ettiğine yönelik bir olgu aktarılmadığını ve sanığın tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddenin külliyatlı bir miktar olmadığını söyledi. Sanık aleyhindeki ve lehindeki hususları dikkate aldıklarını kaydeden Gazi, 8 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Son Güncelleme: 28.02.2019 20:52
Anahtar Kelimeler:
Hintkeneviri UyuşturucuSaed Nahı Saeed Shaın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geçitkale'de şok eden ölüm
Geçitkale'de şok eden ölüm
Kafadarlara hapis cezası
Kafadarlara hapis cezası
Akacan alt mahkemede yargılanmak istiyor
Akacan alt mahkemede yargılanmak istiyor
Tutukluluk süresi uzatıldı
Tutukluluk süresi uzatıldı
Cinayet davasında olgular aktarılacak
Cinayet davasında olgular aktarılacak
Karadayı, 8 yıl hapis yatacak
Karadayı, 8 yıl hapis yatacak
İki uzman Lord’un akıl hastası olup olmadığını inceleyecek
İki uzman Lord’un akıl hastası olup olmadığını inceleyecek
Girne'de ev yangını
Girne'de ev yangını
Sobaya yanıcı madde döktü yangın çıktı
Sobaya yanıcı madde döktü yangın çıktı
Eski karısını silahla yaraladı 8 yıl hapis yatacak
Eski karısını silahla yaraladı 8 yıl hapis yatacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim