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Şeytanın aklına bile gelmez!

25 Ağustos 2020 Salı 14:12
Şeytanın aklına bile gelmez!
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte bir internet sitesi üzerinden çalıntı kredi kartları ile işlem yapmış gibi göstererek para çalmakla suçlanan zanlılar Mehmet Karaöz, Halit Sancak, M.Ç ve Volkan Şanal tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

22 İŞLEM VE 180 BİN TL

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İddialara göre, zanlı Mehmet Karaöz 4 Temmuz – 24 Ağustos tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren ve işletmeciliğini yaptığı Realglass Cam Üretim ve Satış isimli işyerinde, realglasskıbrıs.com web sitesi üzerinden çalıntı kredi kartı bilgileri kullanarak çeşitli işlemler yaptı. Yurtdışında kayıtlı 8 farklı bankaya ait kartları kullanan zanlı Karaöz internet sayfasında sanal pos yöntemi kullanarak 22 işlem yaptı ve sahtekarlıkla 180 bin TL temin etti.

ÇALIŞANLAR TUTUKLANDI

Mehmet Karaöz, işyeri muhasebecisi Halit Sancak, Karaöz’ün kız arkadaşı aynı zamanda işyerinin sekreteri M.Ç ve işyeri çalışanı Volkan Şanal’ın konu işyerine ait 36 adet faturayı ve 88 adet sipariş fişini kullanarak 180 bin TL elde edilmiş gibi gösterdiği ortaya çıktı. Fatura ve fişleri bankaya ibraz eden zanlılar bankanın şikâyeti üzerine 24 Ağustos tarihinde mahkeme kararı alınarak tutuklandı.

BELGELERE EL KONULDU

Mehmet Karaöz’ün işyeri, evi ve arabasında yapılan aramalarda cep telefonları, faturalar, makbuzlar ve üç laptop emare alındı. Cihazların incelenmesi için bilişim suçları yasası kapsamında mahkemeden emir talep edilirken, polis zanlıların soruşturma süresince 3 gün tutukluluklarını istedi.

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Son Güncelleme: 25.08.2020 14:56
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