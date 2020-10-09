banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1161
ALTIN
489.032
DOLAR
7.8919
STERLİN
10.2661
EURO
9.3249
Vaktidir gayrı
Neden mi Serdar Denktaş?
Oy namus ve vicdandır
Oy namus ve vicdandır
Evdeki hesap çarşıya uymazsa!?
Evdeki hesap çarşıya uymazsa!?
11 Ekim; Akıncı ve Denktaş…
11 Ekim; Akıncı ve Denktaş…
banner376

Seyir halindeki araçtan havaya ateş açtı

1 kişi tutuklandı..

09 Ekim 2020 Cuma 14:35
Seyir halindeki araçtan havaya ateş açtı
banner337
banner351

Bugün saat 01:00 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu, Mevlevi Çemberi yakınlarında, devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, Lefkoşa istikametine doğru seyreden bir araçtan havaya ateş açıldığı tespit edilmiştir.

banner341
Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında bahse konu cürümü T.T.(E-31)’nin işlediği tespit edilmiştir.

Yapılan aramada bahse konu şahsın tasarrufunda bir adet 7,65 mm çapında tabanca ve 4 adet canlı mermi, olay yerinde yapılan aramada ise 4 adet 7,65 mm çapında boş kovan bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kanunsuz Silah TasarrufuHavaya Ateş AçmaMevlevi çemberi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönyeli'deki uyuşturucu olayı zanlılarından biri serbest bırakıldı
Gönyeli'deki uyuşturucu olayı zanlılarından biri serbest bırakıldı
Darp zanlıları yeniden yargı önündeydi!
Darp zanlıları yeniden yargı önündeydi!
Uyuşturucu zanlısı İsmet Yapıcı'ya 5 gün daha tutukluluk
Uyuşturucu zanlısı İsmet Yapıcı'ya 5 gün daha tutukluluk
Vahim zarar suçundan teminata bağlıyken yeni suç işledi
Vahim zarar suçundan teminata bağlıyken yeni suç işledi
İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı hareket ve rahatsızlık
İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı hareket ve rahatsızlık
Yurt odasını soydu
Yurt odasını soydu
Tescilsiz hava tüfeği tasarrufu
Tescilsiz hava tüfeği tasarrufu
Girne'de uyuşturucu!
Girne'de uyuşturucu!
28 yaşındaki gencin ölüm sebebi araştırılıyor
28 yaşındaki gencin ölüm sebebi araştırılıyor
Gazimağusa'da ani ölüm
Gazimağusa'da ani ölüm

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim