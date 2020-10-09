Seyir halindeki araçtan havaya ateş açtı

Bugün saat 01:00 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu, Mevlevi Çemberi yakınlarında, devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, Lefkoşa istikametine doğru seyreden bir araçtan havaya ateş açıldığı tespit edilmiştir.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında bahse konu cürümü T.T.(E-31)’nin işlediği tespit edilmiştir.

Yapılan aramada bahse konu şahsın tasarrufunda bir adet 7,65 mm çapında tabanca ve 4 adet canlı mermi, olay yerinde yapılan aramada ise 4 adet 7,65 mm çapında boş kovan bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.