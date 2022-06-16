Şeyh Bahaattin Mahkeme huzurunda

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mondial Bank hissedarı Bahauddin Adil “Uluslararası bankacılık yasasına aykırı hareket, bankacılık yasasına aykırı hareket, hükmü geçmiş evrakları tedavüle sürmek ve sahte davranışla kayıt temini suçlarından mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Yahya Suiçmez zanlı Bahauddin Adil’in “Uluslararası bankacılık yasasına aykırı hareket, bankacılık yasasına aykırı hareket, hükmü geçmiş evrakları tedavüle sürmek ve sahte davranışla kayıt temini suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının davasında hazır olması maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlı Bahauddin Adil’in davası görülünceye değin yurtdışına çıkışının yasaklanması, 50 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 Kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.