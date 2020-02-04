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Sevgilisiyle cinsel ilişkisini cep telefonuna kaydetti

Lefkoşa’daki evinde buluştuğu K.S. isimli kadınla cinsel ilişkiye girip, gizlice cep telefonuna çeken Ahmet Aslan bugün mahkemeye çıkarıldı.

Sevgilisiyle cinsel ilişkisini cep telefonuna kaydetti

Lefkoşa’daki evinde buluştuğu K.S. isimli kadınla cinsel ilişkiye girip, gizlice cep telefonuna çeken Ahmet Aslan bugün mahkemeye çıkarıldı.

04 Şubat 2020 Salı 19:10
Sevgilisiyle cinsel ilişkisini cep telefonuna kaydetti

Sevgilisiyle cinsel ilişkisini cep telefonuna kaydetti

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’daki evinde buluştuğu K.S. isimli kadınla cinsel ilişkiye girip, gizlice cep telefonuna çeken Ahmet Aslan bugün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, Ahmet Aslan’ın özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan dolayı tutuklandığını belirtti.

Yavuz, Ahmet Aslan’ın 23 Ocak tarihinde Lefkoşa’da daha önceden tanıdığı kadınla buluşup, evine götürdüğünü, orada cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.

Yavuz, zanlının beraber olduğu kadından izin almadan gizlice cinsel münasebetlerini cep telefonu ile kayda aldığını belirtti. Zanlının şikayet üzerine tutuklandığını, cep telefonunda yapılan incelemede söz konusu kadınla cinsel içerikli görüntülerinin tespit edildiğini kaydeden Yavuz, ülkede turist statüsü ile bulunan Ahmet Aslan’ın davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 20 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.

Son Güncelleme: 04.02.2020 20:28
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Aslan
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