Sevgilisini yumrukladı yerlerde sürükledi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bir benzin istasyonunda alkol alması için kendisine para vermeyen kız arkadaşını yumruklayarak, yerde sürüklemekle suçlanan zanlı Donald Munashe Musumbe, tutuklandı ve bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle iligli olarak şahadet veren polis memuru Erkan Çelik, zanlı Donald Munashe Musumbe’nin 13.03.2019 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Haspolat da, Fina isimli benzin istasyonu avlusu içerisinde kendisine içki alması için para vermediği gerekçesi ile sinirlenerek kız arkadaşı D.K’nin sol yanağına yumruk vurup yere düşürdükten sonra saçından tutup yerde sürüklemek suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı. Çelik, mesele ile ilgili olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden temin edilen darp raporu olduğunu belirtti. Çelik, zanlının Zimbabve vatandaşı olduğunu ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde Hukuk bölümü öğrencisi olduğunu anlattı. Çelik, zanlının davalanında hazır bulunması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, iddiaları reddedip, özür diledi.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, tüm seyahat belgelerini polise teslim etmesi haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 80 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bekleyecek.