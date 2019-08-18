Sevgilisini eve çağırıp tecavüz etti!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da dün sevgilisi olan kız arkadaşı T.T ile kendi evinde rızası ile buluşup sevişen zanlı Serkan Yılmaz ancak kızın arzusu dışında kızlık zarını cinsel organı ile yırtıp vahim zarara uğratması üzerine tecavüz suçlaması ile tutuklanarak bün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Kadına Karşı Şiddet birimi amiri Polis müfettişi Mehmet Sözmener olayla ilgili bulguları aktardı. Sözmener zanlı Serkan Yılmaz’ın 16 Ağustos tarihinde yine zanlının ikametgâhında kız arkadaşı T.T ile buluştuğunu ve seviştiklerini mahkemeye aktardı. Polis müştekinin rızası ile gerçekleşen bu buluşma sırasında zanlının müştekinin rızası olmadığı halde zorla cinsel organına kendi cinsel organını duhul etmesi sonucunda kızlık zarına yırttığını ve vahim bedensel zarara uğrattığını söyledi. Polis Müfettişi Sözmener olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini ve kızlık zarının yırtıldığının tespit edildiğini belirtti. Polis zanlının tutuklandığını yapılan soruşturma sırasında ülkede de kaçak olarak bulunduğunun da öğrenildiğini söyledi. Polis aktarmış olduğu olgular ışığında soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu meselenin ciddi bir mesele belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.