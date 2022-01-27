Serkan Dağ tutuksuz yargılanacak

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı Polis, huzurda bulunan zanlı Serkan Dağ’ın "Emanetçi Tarafından Sirkat, Sahtekârlıkla Para Temini" Suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 2021 yılı içerisinde Lefkoşa'da sakin zanlı Serkan Dağ’ın (E-38) nişanlısı olan N. O. (K-43-tarafından kendisine emanet edilen nişanlısının annesi H.Ö.’ye (K-64) ait Toyata Vitz marka aracın kendisinin olduğunu söyleyip, bu aracı Lefkoşa'da sakin Recep Karaman’a (E-34) satıp karşılığında, 35.000 TL değerindeki Honda Fit marka araç ve üstten 22.000 TL nakit parayı almak sureti ile toplamda 57.000 TL nakit parayı sahtekârlıkla para temin ettiğini anlattı.

Polis, olayın polisin bilgisine 26.01.2022 tarihinde geldiğini ve mesele ile ilgili olarak Serkan Dağ’ın, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı Serkan Dağ’ın mesele ile ilgili olarak bir gönüllü ifade verip, gönüllü ifadesinde suçlarını kabul ettiğini aktardı.

Polis, Toyota Vitz marka aracın emare olarak zapt edildiğini ve mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını belirtip, KKTC vatandaşı olan zanlının ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.