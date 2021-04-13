Serkan Coşkun 3 gün poliste tutuklu kalacak

Alınan bir bilgi ışığında 12.04.21 tarihinde Gazimağusa’da sakin Serkan Coşkun’un (E-24) ikametgâhında saat 12.00 – 13.00 saatleri arasında CÖŞ ekiplerince yapılan aramada, yatak odası içerisindeki elbise dolabında tişörte sarılı vaziyette bir adet 9 mm çapında siyah renk tabanca ve şarjörü bulunarak emare olarak alındıktan sonra suçüstü hali gereği zanlı tutuklandı.

Zanlı bugün 13.04.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün süreyle tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, ilk tanık olarak PM Mustafa Çebi’yi ifade vermeye çağırdı. PM Çebi yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bir bilgi ışığında zanlının Gazimağusa’ deki ikametgâhında bir polis ekibi tarafından arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada yatak odasında elbise dolabı içerisinde tişörte sarılı vaziyette bir adet 9 mm çapında siyah renk tabanca bulunarak emare alındığını belirten Çebi, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Emare alınan silahın balistik inceleme için uzmana gönderildiğini belirten Çebi, zanlının itiraf niteliğinde olmayan bir gönüllü ifade verdiğini, tahkikatın yeni başlamış olması nedeniyle alınması gereken ifadeler bulunduğuna dikkat çektikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla KKTC vatandaşı olan zanlıya 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)