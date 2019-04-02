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Serin 8 gün daha tutuklu kalacak

Serin 8 gün daha tutuklu kalacak

02 Nisan 2019 Salı 18:02
Serin 8 gün daha tutuklu kalacak

Serin 8 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Karaoğlanoğlu’nda 210 pormil alkol tesiri altında bağırıp çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesi ile tutuklanan Şahin Serin bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 30 Mart tarihinde Karaoğlanoğlu’nda 210 pormil alkol tesiri altında bağırıp çevreye rahatsızlık verdiğini ve suçüstü yakalandığını söyledi. Polis, zanlının daha önceden de benzer suçlar işlediğini, aleyhinde şikâyetler alındığını belirten polis, 28 Ekim 2018 tarihinde, 15 Şubat 2019 tarihinde, 29 Ocak 2019 tarihinde hakkında dosya düzenlendiğini söyledi. Polis, zanlının ayrıca hırsızlık suçundan 31 Ekim 2018 tarihinde teminata bağlandığını ifade etti. Polis, ayrıca olayın gerçekleştiği bölgede birçok mülke tecavüz suçu işlendiğini, zanlının bunlarla bağı olup olmadığına dair araştırma yapılacağını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 8 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi yerinde bularak süreyi onayladı.

Anahtar Kelimeler:
Şahin SerinSarhoşAlkol
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