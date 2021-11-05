banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
2020-2021 Üretim Yılı Kuraklık Tazminatları ödendi
Kuraklık tazminatları ödendi
3 sendika bugün grevde
3 sendika bugün grevde
Kıbrıs Özel Temsilcisi nihayet atandı
Özel temsilci nihayet atandı
Sedat Peker bizimle kafa mı buluyor?
Sedat Peker bizimle kafa mı...
banner376

‘Seri sapık’ ve hırsızlıkla suçladığı arkadaşı, 7 gün daha tutuklu kalacak

Ülkemize 2 ay önce turist olarak gelen ve sokakda gördüğü çocuk, kız ve kadınlara karşı cinsel saldırıda bulunan zanlı Salman Salman ve çaldığı cüzdanı verdiğini ileri sürdüğü zanlı Tarıq Khan bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Kasım 2021 Cuma 16:54
‘Seri sapık’ ve hırsızlıkla suçladığı arkadaşı, 7 gün daha tutuklu kalacak

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize 2 ay önce turist olarak gelen ve sokakda gördüğü çocuk, kız ve kadınlara karşı cinsel saldırıda bulunan zanlı Salman Salman ve çaldığı cüzdanı verdiğini ileri sürdüğü zanlı Tarıq Khan bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis, Zanlı Salman Salman’nın “Çocuğun cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz, Darp, Uygunsuz Tavır Hareket ve Sirkat” suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 28.10.2021 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Lefkoşa'da Reşadiye Sokak üzerinde aynı yolda yürümekte olan Lefkoşa'da sakin E.C’ nin (K-15) rızası hilafında cinsel bir davranışla elini tutup sağ eli ile sol göğsünü sıkmak suretiyle çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Polis, 30.10.2021 tarihinde saat 04:20 Lefkoşa Merit Casino ofis içerisinde Lefkoşa'da sakin G. B.' ye ait kahverengi çanta içerisinde olan 250 dolar, 1 adet altın kolye, TC kimlik kartı, KKTC Kimlik kartı ve oğlu adına ait TC kimlik kartını sirkat ettiğini belirtti. Polis, zanlının konu cüzdanı zanlı 2’ye verip vermediğini araştırılacağını söyledi. Polis, zanlının 01.11.2021 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Mahmut Paşa Sokak üzerinde aynı yolda yürümekte olan Lefkoşa'da sakin G. A.’nın (K-32) rızası hilafında cinsel bir davranışla kalçasını sikmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, yine gün saat 12.40 raddelerinde Lefkoşa'da Polis Sokak üzerinde, aynı yolda yürümekte olan Lefkoşa'da sakin A.U.’nun (K-43) rızası hilafında cinsel bir davranışla kalçasını sıkmak ve eteğini çekmek suretiyle cinsel istismarda bulunduktan sonra her iki elini yana doğru açıp gelişigüzel sallamak suretiyle uygunsuz tavrı harekette bulunduktan sonra " A… A…” diye bağırmak suretiyle cinsel tacizde bulunduğunu anlattı.

Polis, yine gün saat 13.45 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Tanzimat Sokak üzerinde aynı yolda yürümekte olan Lefkoşa'da sakin B.İ’nin (K-15) rızası hilafında cinsel bir davranışla kalçasına parmak atmak suretiyle çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının yine ayni gün saat 13.30 raddelerinde Lefkoşa Reşadiye Sokak üzerinde, aynı yolda yürümekte olan Lefkoşa'da sakin E.Ç.’nin (K-15) rızası hilafında cinsel bir (davranışla sağ omzunu okşamak suretiyle çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Polis, zanlının ayni gün Lefkoşa'da şüpheli olarak tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni devam ettiğini, alınacak olan kamera görüntülerinin incelenmesi, temin edilecek olan ifadeler ve halen aranmakta olan emarelerin mevcut olduğunu söyledi. Polis, zanlıların serbest kalması halinde alınacak kamera görüntüleri ve tanık ifadelerine ve aranmakta olan emarelere etki etmesinin kuvvetle muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 7 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, meselenin ciddiyetine bulgu yapıp, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Salman SalmanTarıq Khan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vahşice öldürüldü!
Vahşice öldürüldü!
Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!
Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!
7 gün tutuklu kalacak
7 gün tutuklu kalacak
Kaldıkları ikametgahta 11 gr uyuşturucu madde bulunan 3 şahıs tutuklandı
Kaldıkları ikametgahta 11 gr uyuşturucu madde bulunan 3 şahıs tutuklandı
Kanunsuz uyuşturucu ve patlayıcı madde tasarrufu suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı
Kanunsuz uyuşturucu ve patlayıcı madde tasarrufu suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı
Video Skandalı zanlıları serbest
Video Skandalı zanlıları serbest
24 bin TL'yi cebine attı!
24 bin TL'yi cebine attı!
Veysel Akpınar Girne'de yakalandı
Veysel Akpınar Girne'de yakalandı
Çiftçi hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bekleyecek
Çiftçi hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bekleyecek
Tacizcinin arkadaşı hırsızlıktan tutuklandı
Tacizcinin arkadaşı hırsızlıktan tutuklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim