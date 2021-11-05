‘Seri sapık’ ve hırsızlıkla suçladığı arkadaşı, 7 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize 2 ay önce turist olarak gelen ve sokakda gördüğü çocuk, kız ve kadınlara karşı cinsel saldırıda bulunan zanlı Salman Salman ve çaldığı cüzdanı verdiğini ileri sürdüğü zanlı Tarıq Khan bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis, Zanlı Salman Salman’nın “Çocuğun cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz, Darp, Uygunsuz Tavır Hareket ve Sirkat” suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 28.10.2021 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Lefkoşa'da Reşadiye Sokak üzerinde aynı yolda yürümekte olan Lefkoşa'da sakin E.C’ nin (K-15) rızası hilafında cinsel bir davranışla elini tutup sağ eli ile sol göğsünü sıkmak suretiyle çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Polis, 30.10.2021 tarihinde saat 04:20 Lefkoşa Merit Casino ofis içerisinde Lefkoşa'da sakin G. B.' ye ait kahverengi çanta içerisinde olan 250 dolar, 1 adet altın kolye, TC kimlik kartı, KKTC Kimlik kartı ve oğlu adına ait TC kimlik kartını sirkat ettiğini belirtti. Polis, zanlının konu cüzdanı zanlı 2’ye verip vermediğini araştırılacağını söyledi. Polis, zanlının 01.11.2021 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Mahmut Paşa Sokak üzerinde aynı yolda yürümekte olan Lefkoşa'da sakin G. A.’nın (K-32) rızası hilafında cinsel bir davranışla kalçasını sikmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, yine gün saat 12.40 raddelerinde Lefkoşa'da Polis Sokak üzerinde, aynı yolda yürümekte olan Lefkoşa'da sakin A.U.’nun (K-43) rızası hilafında cinsel bir davranışla kalçasını sıkmak ve eteğini çekmek suretiyle cinsel istismarda bulunduktan sonra her iki elini yana doğru açıp gelişigüzel sallamak suretiyle uygunsuz tavrı harekette bulunduktan sonra " A… A…” diye bağırmak suretiyle cinsel tacizde bulunduğunu anlattı.

Polis, yine gün saat 13.45 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Tanzimat Sokak üzerinde aynı yolda yürümekte olan Lefkoşa'da sakin B.İ’nin (K-15) rızası hilafında cinsel bir davranışla kalçasına parmak atmak suretiyle çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının yine ayni gün saat 13.30 raddelerinde Lefkoşa Reşadiye Sokak üzerinde, aynı yolda yürümekte olan Lefkoşa'da sakin E.Ç.’nin (K-15) rızası hilafında cinsel bir (davranışla sağ omzunu okşamak suretiyle çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Polis, zanlının ayni gün Lefkoşa'da şüpheli olarak tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni devam ettiğini, alınacak olan kamera görüntülerinin incelenmesi, temin edilecek olan ifadeler ve halen aranmakta olan emarelerin mevcut olduğunu söyledi. Polis, zanlıların serbest kalması halinde alınacak kamera görüntüleri ve tanık ifadelerine ve aranmakta olan emarelere etki etmesinin kuvvetle muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 7 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, meselenin ciddiyetine bulgu yapıp, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.