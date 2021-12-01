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Seri hırsız yargı karşısında!

Lefkoşa’da seri şekilde birçok dükkândan hırsızlık yapan zanlı Muhammed Ayaz Khan bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Aralık 2021 Çarşamba 16:11
Seri hırsız yargı karşısında!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da seri şekilde birçok dükkândan hırsızlık yapan zanlı Muhammed Ayaz Khan bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlı Muhammed Ayaz Khan’ın (E-26) 27.11.2021 tarihinde Lefkoşa'da Piassa isimli mağazadan 565 TL Olan muhtelif giyim eşyaları Mod-A-Black isimli giyim mağazasından 179 TL olan muhtelif giyim eşyaları, Gs Store isimli giyim mağazasından toplam değeri 149.99 TL olan muhtelif giyim eşyaları sirkat ettiğini belirtti. Polis, zanlının aynı tarihte Lefkoşa'da Armani Exchange isimli giyim mağazasından 3.488 TL olan muhtelif giyim eşyalarını sirkat ettiğini ve mağaza dışına çıktığı bir sırada suçüstü tespit edilip tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Muhammed Ayaz Khan
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