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Seri hırsız tutuklandı

Seri hırsız tutuklandı

30 Eylül 2019 Pazartesi 19:25
Seri hırsız tutuklandı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de seri şekilde hırsızlık yapan Ercan Yılmaz tespit edilerek tutuklandı. Ülkede kaçak yaşam sürdüğü de ortaya çıkan zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlının 2019 yılı Eylül ayı içerisinde Girne bölgesinde meydana gelen dükkân açma, kasti hasar, sirkat, sahtekarlıkla para temini ve ikamet izinsiz suçlarından methalde olduğunu söyledi.

Çamlıbelli, zanlının 23 Eylül’de Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir büfenin camını taşla kırıp, 32 adet KKTC devlet piyangosu, 40 adet Milli Piyango, 100 TL, 70 Euro ve 2 bin 805 TL değerinde tütün çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı KKTC devlet piyangosu biletlerinden 6 tanesine amorti çıktığını, zanlının bu biletleri Girne’de bir işletmeye verip 120 TL para aldığını ifade etti. Polis, zanlının 29 Eylül 2019 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisinden 2700 TL nakit para çalındığını da söyledi. Zanlının önceki gün Girne’de bir işletmede tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, üzerinde yapılan aramada kilodunda 2 bin 340 TL nakit para bulunduğunu ifade etti. Çamlıbelli, tutuklanan zanlının 15 Nisan 2019 tarihinde ülkeye vize ile giriş yaptığını ve 30 günlük vizesi dolunca 15 Mayıs 2019 tarihinden beridir kaçak kaldığını ifade etti. Zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini, aleyhinde 4 ayrı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, alınması gereken ifadeler ve kayıp emareler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Anahtar Kelimeler:
GirneHırsız
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