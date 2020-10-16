banner369
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1189
ALTIN
487.694
DOLAR
7.9262
STERLİN
10.2845
EURO
9.2891
Sibel Siber parti mi kuruyor?
Sibel Siber parti mi kuruyor?
Atatürk’ün Türkiyesi hep olacak
Atatürk’ün Türkiyesi hep olacak
Denktaş onurlu, DP onursuz!
Denktaş onurlu, DP onursuz!
Burun buruna bir seçim…
Burun buruna bir seçim…
banner376

Serhat Ilıcan'ın soruşturması devam ediyor

Lefkoşa’da yapılan operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Serhat Ilıcan yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Ekim 2020 Cuma 14:01
Serhat Ilıcan'ın soruşturması devam ediyor
banner337
banner351

Kamalı Haber

banner341
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, olguları aktardı. Polis, zanlı Serhat Ilıcan’ın 12 Ekim 2020 tarihinde Narkotik tarafından alınan bilgide tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığı bilgisinin alındığını belirtti. Polis, pusu görevine başlandığını ve ikametgâhının doğu kısmında mutfakta elinde şeffaf poşet içinde yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde görüldüğünü ve zanlının pantolonunun içine sokmak isterken yakalandığını söyledi. Polis, zanlının ikametgâhında yapılan aramada 1 adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, uyuşturucu madde öğütücüsü, 1 adet tam, 3 adet ucu kesik amfetamine türü ve 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, 5 Ekim 2020 tarihinde Güney Kıbrıs’tan bağlantısı olduğu bir şahıs aracılığıyla bağlantı kurduğu ve 675 Euro karşılığında 42 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyi temin ettiğini söylediğini mahkemeye aktardı. Polis, aranan zanlılar, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Serhat Ilıcan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evinde Aziz figürlü ikon bulunduran kişi tutuklandı
Evinde Aziz figürlü ikon bulunduran kişi tutuklandı
Öz kızına tecavüz ederken polise yakalandı!
Öz kızına tecavüz ederken polise yakalandı!
Zanlılara 2 gün daha tutukluluk
Zanlılara 2 gün daha tutukluluk
Küçük Erenköy’de sahile bırakılan 18 mülteci ve yardımcı olan şahsa 8 gün ek tutukluluk
Küçük Erenköy’de sahile bırakılan 18 mülteci ve yardımcı olan şahsa 8 gün ek tutukluluk
Tecavüzcüye 8 yıl hapis cezası
Tecavüzcüye 8 yıl hapis cezası
Mehmet Göktepe cezaevinde bekleyecek!
Mehmet Göktepe cezaevinde bekleyecek!
Mehmet Göv 1 gün süreyle poliste tutuklu kalacak
Mehmet Göv 1 gün süreyle poliste tutuklu kalacak
Pembe Kamkam 1 gün poliste tutuklu kalacak
Pembe Kamkam 1 gün poliste tutuklu kalacak
Park halindeki aracı yakan şahsın tutukluluğu 8 gün uzatıldı
Park halindeki aracı yakan şahsın tutukluluğu 8 gün uzatıldı
Karakeşliler Ağıllar Bölgesi’nde bir ağılda yangın çıktı..
Karakeşliler Ağıllar Bölgesi’nde bir ağılda yangın çıktı..

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim