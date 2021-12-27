Serhan Çınar aleyhindeki dava geri çekildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen darp, soygun, zorla alıkoyma meselesiyle ilgili tanık konumunda olan Turgut Katırcı’yı tutuklu olduğu karakolda ziyaret ederek, Halil Falyalı, Serkan Beyar, Türkistan Gülce, Hakan Atıcı ve Sedat Aktaş hakkındaki şikâyetini geri çekmesi için etki etmeye çalışmakla suçlanan avukat Serhat Çınar hakkındaki dava geri çekildi.Girne’de bugün Yargıç Cenkay İnan huzurunda görüşülen davada savcı Ali Hidayet ve Çınar adına avukat Mustafa Asena hazır bulundu. Hidayet, davanın tanığı olan Katırcı’nın geçtiğimiz hafta ifadesini değiştirmesinden dolayı muhasım tanık ilan edildiğini hatırlattı. Hidayet, davanın esas tanığının muhasım tanık ilen edilmesinden dolayı Çınar hakkındaki dosyada takipsizlik kararı verdiklerini belirterek, davayı geri çektiklerini söyledi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Çınar, adaletin tecelli ettiğini ifade ederek, “Aleyhime getirilen ceza davası sonuçlanmadan Baro’yu göreve davet etmek istemedim. Şimdi dava geri çekildi ve ben de Baro’yu göreve çağırıyorum. Bana yapılan yarın hepimize yapılır. Bu nedenle mücadele edeceğim” dedi.