banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis nisaba takıldı
Meclis nisaba takıldı
Başarı bunun neresinde?
Başarı bunun neresinde?
Üst Komite, yılbaşı kutlamalarına ilişkin kararlarını açıkladı
Üst Kurul'dan yılbaşı kararı!
Ek mesai müjdesi
Ek mesai müjdesi
banner405

Serhan Çınar aleyhindeki dava geri çekildi

27 Aralık 2021 Pazartesi 18:53
Serhan Çınar aleyhindeki dava geri çekildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Girne’de meydana gelen darp, soygun, zorla alıkoyma meselesiyle ilgili tanık konumunda olan Turgut Katırcı’yı tutuklu olduğu karakolda ziyaret ederek, Halil Falyalı, Serkan Beyar, Türkistan Gülce, Hakan Atıcı ve Sedat Aktaş hakkındaki şikâyetini geri çekmesi için etki etmeye çalışmakla suçlanan avukat Serhat Çınar hakkındaki dava geri çekildi.Girne’de bugün Yargıç Cenkay İnan huzurunda görüşülen davada savcı Ali Hidayet ve Çınar adına avukat Mustafa Asena hazır bulundu. Hidayet, davanın tanığı olan Katırcı’nın geçtiğimiz hafta ifadesini değiştirmesinden dolayı muhasım tanık ilan edildiğini hatırlattı. Hidayet, davanın esas tanığının muhasım tanık ilen edilmesinden dolayı Çınar hakkındaki dosyada takipsizlik kararı verdiklerini belirterek, davayı geri çektiklerini söyledi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Çınar,  adaletin tecelli ettiğini ifade ederek, “Aleyhime getirilen ceza davası sonuçlanmadan Baro’yu göreve davet etmek istemedim. Şimdi dava geri çekildi ve ben de Baro’yu göreve çağırıyorum. Bana yapılan yarın hepimize yapılır. Bu nedenle mücadele edeceğim” dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik teröristi teminatla aramızda olmaya devam edecek
Trafik teröristi teminatla aramızda olmaya devam edecek
Alaköy’de gaz kaçağı alevlenmesinden dolayı patlama meydana geldi
Alaköy’de gaz kaçağı alevlenmesinden dolayı patlama meydana geldi
Alsancak'ta yaralama
Alsancak'ta yaralama
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da uyuşturucu
Tecavüz zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Tecavüz zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Evinde satışa hazır uyuşturucular bulundu
Evinde satışa hazır uyuşturucular bulundu
Mustafa Özgökçen tutuksuz yargılanacak
Mustafa Özgökçen tutuksuz yargılanacak
Harun Sırakaya, Elmaz Karamanoğlu ve Kenan Aslan 8 gün daha tutuklu
Harun Sırakaya, Elmaz Karamanoğlu ve Kenan Aslan 8 gün daha tutuklu
Ebru Baytar Kaslı 1 gün daha poliste tutuklu kalacak
Ebru Baytar Kaslı 1 gün daha poliste tutuklu kalacak
Polis göz açtırmadı
Polis göz açtırmadı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim